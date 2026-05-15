ONLINE: FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 30. kolo)

Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín a MFK Zvolen dnes hrajú zápas 30. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Zvolen (II. liga, MONACObet liga, 30. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
15.05.2026 o 17:00
30. kolo
Šamorín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
MFK Zvolen
Rozhodca: Benedik – Vorel, Bobko..
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu posledného 30. kola MONACObet ligy medzi Šamorínom a Zvolenom. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Stretnutie sa začne o 17:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
29
20
6
3
61:24
66
V
V
R
R
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
29
13
10
6
45:33
49
V
V
R
P
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
29
13
9
7
54:45
48
V
R
V
R
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
29
13
6
10
43:30
45
P
P
V
V
P
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
29
12
8
9
42:37
44
P
R
R
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
29
12
7
10
54:46
43
V
P
P
P
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
29
10
11
8
45:34
41
R
R
V
R
P
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
10
10
9
44:46
40
V
R
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
29
11
6
12
34:36
39
P
P
P
V
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
29
9
8
12
41:45
35
V
R
R
R
V
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
29
9
7
13
38:49
34
P
V
R
P
R
12
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
29
8
8
13
38:50
32
V
P
R
P
V
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
29
7
9
13
37:49
30
R
R
R
R
P
14
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
8
6
15
39:59
30
P
R
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
29
6
11
12
33:49
29
P
V
R
P
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
29
6
8
15
34:50
26
P
R
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body