ONLINE: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 30. kolo)

Futbalisti Stará Ľubovňa Redfox Football Club a OFK Malženice dnes hrajú zápas 30. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
15.05.2026 o 17:00
30. kolo
Stará Ľubovňa
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Malženice
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z posledného 30. kola MONACObet ligy, kde sa proti sebe postaví Stará Ľubovňa Redfox FC a OFK Dynamo Malženice. Tento duel vám prinesieme cez zmeny stavu.
Dnešný súboj už neprinesie žiadne rozhodujúce momenty, napriek tomu ešte môže zamiešať konečným poradím. Malženice zakončujú sezónu na popredných priečkach tabuľky, keď sa nachádzajú na 5. pozícii. Aj v prípade víťazstva by už ale nedosiahli na prípadnú baráž. Naopak Stará Ľubovňa sa už s určitosťou rozlúči s druhou najvyššou slovenskou súťažou, keď sa nachádza na poslednom mieste.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
29
20
6
3
61:24
66
V
V
R
R
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
29
13
10
6
45:33
49
V
V
R
P
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
29
13
9
7
54:45
48
V
R
V
R
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
29
13
6
10
43:30
45
P
P
V
V
P
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
29
12
8
9
42:37
44
P
R
R
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
29
12
7
10
54:46
43
V
P
P
P
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
29
10
11
8
45:34
41
R
R
V
R
P
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
10
10
9
44:46
40
V
R
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
29
11
6
12
34:36
39
P
P
P
V
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
29
9
8
12
41:45
35
V
R
R
R
V
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
29
9
7
13
38:49
34
P
V
R
P
R
12
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
29
8
8
13
38:50
32
V
P
R
P
V
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
29
7
9
13
37:49
30
R
R
R
R
P
14
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
8
6
15
39:59
30
P
R
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
29
6
11
12
33:49
29
P
V
R
P
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
29
6
8
15
34:50
26
P
R
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body