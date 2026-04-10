Šokujúca prehra Monaca s parížskym klubom. Využil to Marseille, zdolal Metz

Futbalisti Paríž FC zdolali AS Monaco v zápase 29. kola francúzskej Ligue 1 jednoznačne 4:1.
Domáci rozhodli o troch bodoch už v prvom polčase, keď po 21 minútach viedli 3:0 po góle Cira Immobileho a dvoch presných zásahoch Jonathana Ikoneho.
Paríž, ktorý neprehral už takmer dva mesiace, sa v tabuľke posunul na 12. miesto, Monaco zostalo piate.
Na tretiu priečku psokočil priebežne Olympique Marseille po výhre nad FC Metz 3:1.
Ligue 1 - 29. kolo
Paríž FC - AS Monaco 4:1 (3:1)
Góly: 4. a 21. Ikone, 8. Immobile, 71. Koleosho - 36. Balogun
Olympique Marseille – FC Metz 3:1 (1:0)
Góly: 13. Aubameyang, 48. Paixao, 90.+3 Traore – 49. Citaišvili