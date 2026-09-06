Messi po oznámení konca v reprezentácii opäť čaroval. Inter Miami však prišiel o výhru v 86. minúte

Týždeň po štvorgólovom predstavení proti Montrealu sa Lionel Messi v ďalšom stretnutí MLS strelecky nepresadil, podieľal sa však na oboch góloch futbalistov Miami pri remíze 2:2 s Atlantou.
Floridský tím je v súťaži druhý za Nashvillom.
Messi, ktorý začiatkom týždňa oznámil koniec reprezentačnej kariéry, najprv z rohového kopu pripravil prvý gól zápasu pre Casemira.
V nastavení prvého polčasu argentínska hviezda rozbehla prihrávkou na Telasca Segoviu ďalšiu gólovú akciu, ktorú zakončil Luis Suárez.
VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miami CF - Atlanta United
Uruguajský útočník dal 12. gól v sezóne a je druhým najlepším strelcom tímu po Messim, ktorý s 18 gólmi vládne celej súťaži.
O deľbe bodov rozhodol v 86. minúte z penalty Švajčiar Breel Embolo pri svojom debute v MLS.
Na Messiho sa na čele tabuľky strelcov v sobotu dotiahol bývalý slávista Petar Musa. Chorvátsky útočník pomohol dvoma gólmi Dallasu zdolať Kansas City 4:3.
Víťazný gól dal v siedmej minúte nastavenia z penalty.
VIDEO: Víťazný gól Petara Musu
V treťom zápase v rade sa zapísal medzi strelcov iba 16-ročný útočník Philadelphie Cavan Sullivan, ktorý poistil výhru 2:0 nad Montrealom.