Montreal rieši zdravotné problémy viacerých hráčov. Ako je na tom Slafkovský?

Ľavé krídlo Juraj Slafkovský (20) z Montrealu Canadiens a Vincent Desharnais z Washingtonu Capitals.
Ľavé krídlo Juraj Slafkovský (20) z Montrealu Canadiens a Vincent Desharnais z Washingtonu Capitals. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. okt 2026 o 10:30
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Mal deň vyhradený na liečebné procedúry.

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský vynechal piatkový tréning Montrealu Canadiens. Tréner Martin St. Louis sa však neobáva, že by slovenský útočník nemohol nastúpiť v najbližšom zápase proti Buffalu Sabres.

Klub oznámil, že mal deň vyhradený na liečebné procedúry. Nie je známe, či jeho absencia súvisela so zrážkou s Tomom Wilsonom v stredajšom stretnutí na ľade Washingtonu Capitals (4:5).

Zoznam zranených hráčov Canadiens sa pritom rozrastá. Klub v piatok ráno potvrdil, že Florian Xhekaj bude pre zranenie v dolnej časti tela chýbať dva týždne.

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Ľavé krídlo Juraj Slafkovský (20) z Montrealu Canadiens a Vincent Desharnais z Washingtonu Capitals.
Ľavé krídlo Juraj Slafkovský (20) z Montrealu Canadiens a Vincent Desharnais z Washingtonu Capitals.
Montreal rieši zdravotné problémy viacerých hráčov. Ako je na tom Slafkovský?
dnes 10:30
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