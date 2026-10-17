Montreal rieši zdravotné problémy viacerých hráčov. Ako je na tom Slafkovský?

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský vynechal piatkový tréning Montrealu Canadiens. Tréner Martin St. Louis sa však neobáva, že by slovenský útočník nemohol nastúpiť v najbližšom zápase proti Buffalu Sabres.
Klub oznámil, že mal deň vyhradený na liečebné procedúry. Nie je známe, či jeho absencia súvisela so zrážkou s Tomom Wilsonom v stredajšom stretnutí na ľade Washingtonu Capitals (4:5).
Zoznam zranených hráčov Canadiens sa pritom rozrastá. Klub v piatok ráno potvrdil, že Florian Xhekaj bude pre zranenie v dolnej časti tela chýbať dva týždne.
Zdravotný stav Mikea Mathesona naďalej posudzujú zo dňa na deň.
O Ivanovi Demidovovi ani Samuelovi Montembeaultovi neprišli nové informácie, obaja zostávajú mimo hry. Informácie priniesli zámorské média.
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