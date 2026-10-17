Hancko, Haraslín a Dúbravka reagovali na kontroverzné slová delegáta. Zastali sa trénerov

Slovenskí reprezentanti reagovali na spochybňovanie práce trénerov mládeže. Dávid Hancko vyzdvihol ich vplyv na svoj futbalový aj osobnostný rast.
Lukáš Haraslín si spomenul na začiatky v Lamači a Martin Dúbravka poďakoval odborníkom, ktorí ho viedli v Žiline.
Traja slovenskí reprezentanti rozhodli verejne pripomenúť, akú úlohu zohrali tréneri v ich kariérach.
Hancko, Haraslín a Dúbravka zverejnili osobné odkazy, v ktorých ocenili ľudí, ktorí ich viedli od futbalových začiatkov.
Každý z nich pritom poukázal na inú skúsenosť – od výchovy v rodinnom prostredí cez prácu klubových trénerov až po hodnoty, ktoré si hráči odniesli do života.
Reprezentanti reagovali na slová delegáta piatkovej konferencie SFZ v Senci Árpáda Benoviča.
A koho vychovali? zľahčoval funkcionár
Árpád Benovič bol jeden z niekoľko desiatok delegátov, na podnet ktorých na konferencii SFZ hlasovali a vyradili z programu návrhy oponentov súčasného vedenia.
Tí okrem iného žiadajú nezávislý hĺbkový audit SFZ a do programu chceli zahrnúť aj hlasovanie o pozastavení výkonu prezidenta zväzu.
Vo futbalovom hnutí panuje už niekoľko mesiacov napätie spôsobené najmä pre pozastavené finančné dotácie od štátu či kauzu mobilné telefóny.
Konferencia sa skončila predčasne po tom, čo časť delegátov po hlasovaní o návrhoch oponentov opustila sálu a bola neuznášaniaschopná.
Dlhoročný predseda Oblastného futbalového zväzu v Dunajskej Strede Benovič sa po nej postavil pred novinárov a vo svojej reakcii zľahčoval aktuálnu finančnú situáciu v hnutí, keď pre chýbajúce štátne dotácie okrem iného meškajú výplaty trénerom mládeže.
„Veď sa treba opýtať tréner, koho za tie peniaze, čo dostávajú vychovali? V mládežníckych kategóriách do 13, 15 a 17 rokov sa nám strácajú hráči. Načo platíme toľko trénerov v akadémiách. Kde sú istoty, sa pýtam...“
Na upozornenie reportéra, že ich SFZ momentálne neplatí, Benovič odvetil: „Ale čoby nie... Dostali platy. To, že teraz dva mesiace meškajú výplaty, sa týka aj mňa. Aj ja som delegát a tiež mi nebolo zaplatené. A teraz čo? Boli už aj horšie veci,“ znela odpoveď delegáta.
Hancko: Bez trénerov by som nebol tam, kde som
Obranca Hancko, ktorý pôsobí v Atléticu Madrid, venoval svoje vyjadrenie všetkým trénerom, ktorí ho sprevádzali počas kariéry.
„Keďže som pravdepodobne jeden z tých ‚výstupov‘, o ktorých pán Benovič hovorí, chcel by som úprimne poďakovať všetkým trénerom, ktorí sa počas mojej kariéry podieľali na mojom futbalovom aj osobnostnom raste,“ napísal slovenský reprezentant.
VIDEO: Vyjadrenie Arpáda Benoviča po konferencii, zdroj: Viktor Kiššimon
Hancko zdôraznil, že ich prínos sa neobmedzoval iba na futbalové zručnosti. Dôležitú úlohu zohrali aj pri jeho osobnostnom formovaní a na ceste k profesionálnemu športu.
„A ak má niekto pocit, že máme na Slovensku zbytočne veľa trénerov, ja mám skôr pocit, že máme zbytočne málo ľudí, ktorí si ich prácu dokážu vážiť,“ dodal.
Haraslín nezabudol na Lamač ani svoju rodinu
K svojim futbalovým začiatkom sa vrátil aj Haraslín. Hráč saudskoarabského tímu Al Fateh pripomenul klub FK Lamač, v ktorom vyrastal, a význam svojej rodiny.
„Že máme veľa trénerov zbytočne a čo vychovali? Môžem to vidieť na vlastné oči v Lamači, kde som vyrastal, kde ma vychoval môj otec a dedo,“ uviedol.
Jeho futbalová cesta pokračovala v Slovane Bratislava, kde sa stretol s ďalšími trénermi. Aj ich prácu označil za dôležitú súčasť svojho vývoja.
„Ďalej postupne v Slovane, kde ma trénovalo veľmi veľa dobrých trénerov, ktorí to robili z lásky. Aj vďaka nim som sa stal profesionálnym futbalistom,“ pripomenul Haraslín.
Zároveň vyzdvihol motiváciu ľudí, ktorí sa venujú výchove mladých futbalistov. Podľa neho chcú tréneri pomáhať svojim zverencom napredovať a dostať sa na najvyššiu úroveň.
„Viem, že každý jeden tréner chce vychovať hráča, čo bude reprezentovať Slovensko a hrať v top ligách,“ dodal slovenský reprezentant.
Dúbravka vyzdvihol trénerov Žiliny
Na svoje futbalové začiatky nezabudol ani Dúbravka. Ten vyzdvihol prácu mládežníckych trénerov MŠK Žilina, ktorí mu pomáhali budovať základy kariéry.
„Mám pocit, že nie vždy sa tvrdá práca mládežníckych trénerov docení tak, ako by sa mala. Práve oni sú však tí, ktorí nám vštepili základy, na ktorých sme mohli stavať svoje kariéry,“ napísal.
Dúbravka zdôraznil, že úloha trénerov sa nekončí pri športovej príprave. Dôležité je aj to, akým spôsobom vedú mladých ľudí a aké hodnoty im odovzdávajú.
„Ďakujem všetkým mládežníckym trénerom MŠK Žilina za ich čas, energiu a schopnosť viesť nás nielen futbalom, ale aj životom. Máte môj rešpekt a obdiv,“ odkázal.