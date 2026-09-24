VIDEO: Rusnák pomohol Seattlu ukončiť desivú sériu. Strelil gól bývalému tímu

Albert Rusnák oslavuje gól
Albert Rusnák oslavuje gól (Autor: X/Seattle Sounders FC)
Sportnet|24. sep 2026 o 07:54
ShareTweet0

Sounders sa dočkali víťazstva po trinástich zápasoch.

Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák sa gólom podieľal na víťazstve Seattle Sounders 2:0 nad Real Salt Lake v zámoorskej MLS.

Tridsaťdvaročný stredopoliar odohral celý zápas a v 73. minúte poistil triumf svojho tímu presnou strelou k žrdi proti svojmu bývalému klubu. V tejto sezóne má na konte už 4 góly a 9 asistencií.

Prvý polčas zápasu veľa vzruchu nepriniesol a skončil sa bezgólovou remízou. Domáci rozhodli o svojom víťazstve až po prestávke.

V 48. minúte otvoril skóre zápasu Danny Musovski po prihrávke Paula Arriolu. O dvadsaťpäť minút neskôr sa k slovu prihlásil slovenský záložník.

Rusnák si prevzal loptu v blízkosti stredu poľa, naviedol si ju na hranicu šestnástky a strelou medzi nohy brániaceho hráča premohol hosťujúceho brankára.

VIDEO: Zostrih zápasu Seattle - Real Salt Lake

Seattle tak ukončil dlhú 13-zápasovú sériu bez víťazstva v MLS a pripísal si prvý trojbodový zápis od polovice mája.

Sounders patrí v Západnej konferencii 10. miesto s rovnakým počtom bodov aký má deviaty Portland, ktorý drží poslednú priečku zaisťujúcu postup do vyraďovacej časti súťaže.

﻿Rusnák sa nedostal do užšej nominácie slovenskej reprezentácie na úvodné štyri zápasy C-divízie Ligy národov. Objavil sa medzi náhradníkmi.

Tabuľka MLS

MLS

    Albert Rusnák oslavuje gól
    Albert Rusnák oslavuje gól
    VIDEO: Rusnák pomohol Seattlu ukončiť desivú sériu. Strelil gól bývalému tímu
    dnes 07:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»MLS»VIDEO: Rusnák pomohol Seattlu ukončiť desivú sériu. Strelil gól bývalému tímu