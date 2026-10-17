Funkcionár sa ospravedlnil za kontroverzné výroky. SFZ sa zastal trénerov mládeže

Na snímke logo Slovenského futbalového zväzu počas Konferencie SFZ.
Na snímke logo Slovenského futbalového zväzu počas Konferencie SFZ. (Autor: TASR)
Sportnet|17. okt 2026 o 10:36
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Vyjadrenia zazneli v súvislosti s reakciami po konferencii SFZ.

Predseda Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda Arpád Benovič sa ospravedlnil trénerom mládeže za svoje medializované vyjadrenia, ktoré mohli vyznieť ako zľahčovanie ich práce aj problémov s meškajúcimi výplatami.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) zdôraznil, že si prácu mládežníckych trénerov váži a považuje ich za kľúčových ľudí pri rozvoji slovenského futbalu.

Vyjadrenia zazneli v súvislosti s reakciami po piatkovej konferencii SFZ. Podľa zväzu mohli Benovičove slová vyvolať dojem, že spochybňuje úsilie trénerov alebo podceňuje ich situáciu v čase, keď niektorí čakajú na vyplatenie odmien.

Vedenie SFZ uviedlo, že Benoviča dlhodobo pozná ako funkcionára, ktorý sa venuje amatérskemu a mládežníckemu futbalu.

Jeho vyjadrenia však nepovažuje za správne a upozornilo, že napätá situácia v slovenskom futbale ich nemôže ospravedlniť.

Benovič uznal, že jeho slová mohli zraniť

Predseda ObFZ Dunajská Streda vo svojom ospravedlnení priznal, že niektoré jeho vyjadrenia mohli pôsobiť necitlivo a nespravodlivo voči ľuďom, ktorí sa každodenne venujú deťom a mladým futbalistom.

Zdôraznil, že nechcel spochybniť odbornosť, obetavosť ani nasadenie trénerov. Uvedomuje si, že mnohí venujú futbalu čas aj na úkor vlastného voľna, rodiny a víkendov, pričom ich práca sa často nekončí samotným vedením tréningov.

„Každý človek má právo dostať za svoju prácu zaplatené včas a v plnej výške,“ uviedol Benovič v stanovisku.

Zároveň pripustil, že ak jeho slová vyzneli tak, že zľahčuje meškajúce výplaty alebo si prácu trénerov neváži, išlo o chybu.

Tréneri nie sú príčinou problémov, tvrdí funkcionár

Benovič vo svojom vyjadrení odmietol prenášanie problémov slovenského futbalu na ľudí, ktorí pracujú priamo v kluboch.

Trénerov mládeže označil za súčasť riešenia, keďže práve oni privádzajú deti k športu a učia ich disciplíne, tímovej spolupráci a rešpektu.

Hodnotu ich práce podľa neho nemožno posudzovať iba podľa toho, koľko zverencov sa neskôr presadí v profesionálnom futbale alebo v reprezentácii.

Dôležité je aj to, aké športové a životné základy mladým ľuďom odovzdajú.

Na záver sa opätovne ospravedlnil všetkým trénerom, ktorých sa jeho slová mohli dotknúť.

SFZ: Tréneri sú základom budúcnosti futbalu

Slovenský futbalový zväz zdôraznil, že podpora mládežníckych trénerov a rozvoj mladých hráčov patria medzi jeho strategické priority.

Bez práce tisícov trénerov v kluboch, akadémiách a regionálnych súťažiach by podľa zväzu nebolo možné vychovávať ďalšie generácie futbalistov.

SFZ deklaroval, že chce naďalej vytvárať podmienky na ich prácu, posilňovať ich postavenie vo futbalovom hnutí a oceňovať ich prínos pre slovenský futbal.

Slovensko

Slovensko

    Na snímke logo Slovenského futbalového zväzu počas Konferencie SFZ.
    Na snímke logo Slovenského futbalového zväzu počas Konferencie SFZ.
    Funkcionár sa ospravedlnil za kontroverzné výroky. SFZ sa zastal trénerov mládeže
    dnes 10:36
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