VIDEO: Messi vyrovnal parádnym priamym kopom. Miami predĺžilo sériu bez víťazstva

Futbalisti Interu Miami v MLS prehrali v Columbuse 1:2 a predĺžili sériu bez víťazstva na päť zápasov.
Obhajcom titulu nepomohol ani gól Lionela Messiho, ktorý zaznamenal už 21. presný zásah v sezóne.
Miami prehrávalo od 28. minúty po pokutovom kope Josefa Martíneza. Messi vyrovnal o päť minút neskôr gólom z priameho kopu z veľkého uhla.
Kapitán Interu skóroval vo štvrtom zápase za sebou a na čele tabuľky strelcov má náskok troch gólov pred bývalým slávistom Petarom Musom z Dallasu.
VIDEO: Messiho gól
O víťazstve domácich potom v ôsmej minúte nadstaveného času rozhodol Jamal Thiare, ktorý Columbusu zabezpečil prvé víťazstvo nad Miami od augusta 2022.
Inter potvrdil, že sa mu nedarí, keď v posledných desiatich zápasoch MLS zvíťazil iba dvakrát.