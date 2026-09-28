VIDEO: Messi vyrovnal parádnym priamym kopom. Miami predĺžilo sériu bez víťazstva

Lionel Messi.
Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
ČTK|28. sep 2026 o 08:07
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Kapitán Interu skóroval vo štvrtom zápase za sebou.

Futbalisti Interu Miami v MLS prehrali v Columbuse 1:2 a predĺžili sériu bez víťazstva na päť zápasov.

Obhajcom titulu nepomohol ani gól Lionela Messiho, ktorý zaznamenal už 21. presný zásah v sezóne.

Miami prehrávalo od 28. minúty po pokutovom kope Josefa Martíneza. Messi vyrovnal o päť minút neskôr gólom z priameho kopu z veľkého uhla.

Kapitán Interu skóroval vo štvrtom zápase za sebou a na čele tabuľky strelcov má náskok troch gólov pred bývalým slávistom Petarom Musom z Dallasu.

VIDEO: Messiho gól

O víťazstve domácich potom v ôsmej minúte nadstaveného času rozhodol Jamal Thiare, ktorý Columbusu zabezpečil prvé víťazstvo nad Miami od augusta 2022.

Inter potvrdil, že sa mu nedarí, keď v posledných desiatich zápasoch MLS zvíťazil iba dvakrát.

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    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    VIDEO: Messi vyrovnal parádnym priamym kopom. Miami predĺžilo sériu bez víťazstva
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