VIDEO: Ukážkovou prihrávkou doprial spoluhráčovi gól. Rusnák si v MLS pripísal asistenciu

Albert Rusnák.
Albert Rusnák. (Autor: X/Seattle Sounders FC)
TASR|27. sep 2026 o 07:34
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Rusnák zaznamenal 11. asistenciu v sezóne, hral do 84. minúty.

Slovenský futbalista Albert Rusnák si pripísal asistenciu v nočnom zápase zámorskej MLS, v ktorom jeho tím Seattle Sounders zdolal Minnesotu United 3:1.

Tridsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar vysunul v 16. minúte presným pasom za obranu spoluhráča Jordana Morrisa, ktorý otvoril skóre.

Rusnák zaznamenal 11. asistenciu v sezóne, hral do 84. minúty. Tréner Sounders Brian Schmetzer dosiahol jubilejné 150. víťazstvo v MLS.

VIDEO: Zostrih zápasu Seattle Sounders - Minnesota United

Zo slovenských legionárov bol v noci na nedeľu v akcii aj Samuel Gidi, ktorý nastúpil v trojčlennej obrannej formácii v drese FC Cincinnati.

Jeho tím prehral na ihrisku Montrealu 1:3. Gidi striedal v 86. minúte.

Tabuľka MLS

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    Albert Rusnák.
    Albert Rusnák.
    VIDEO: Ukážkovou prihrávkou doprial spoluhráčovi gól. Rusnák si v MLS pripísal asistenciu
    dnes 07:341
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