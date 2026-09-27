VIDEO: Ukážkovou prihrávkou doprial spoluhráčovi gól. Rusnák si v MLS pripísal asistenciu

Slovenský futbalista Albert Rusnák si pripísal asistenciu v nočnom zápase zámorskej MLS, v ktorom jeho tím Seattle Sounders zdolal Minnesotu United 3:1.
Tridsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar vysunul v 16. minúte presným pasom za obranu spoluhráča Jordana Morrisa, ktorý otvoril skóre.
Rusnák zaznamenal 11. asistenciu v sezóne, hral do 84. minúty. Tréner Sounders Brian Schmetzer dosiahol jubilejné 150. víťazstvo v MLS.
VIDEO: Zostrih zápasu Seattle Sounders - Minnesota United
Zo slovenských legionárov bol v noci na nedeľu v akcii aj Samuel Gidi, ktorý nastúpil v trojčlennej obrannej formácii v drese FC Cincinnati.
Jeho tím prehral na ihrisku Montrealu 1:3. Gidi striedal v 86. minúte.