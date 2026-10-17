Mourinho by na mieste Brazílčana opustil Real: Patrí mu obrovské uznanie

Futbalový tréner Jose Mourinho by na mieste svojho zverenca Viniciusa Juniora odišiel v lete tohto roka z Realu Madrid.
Brazílčana vylúčili počas minulotýždňového víťazného zápasu Madridu proti Villarrealu (1:0) za ťahanie za vlasy a dostal štvorzápasový dištanc. Vynechá tak aj El Clasico proti Barcelone 25. októbra.
Dvadsaťšesťročný Vinicius je od príchodu do Madridu v roku 2018 pravidelne terčom útokov fanúšikov súperov a mnohokrát čelil rasistickým urážkam.
Pravdepodobne by som tu už nehral
„Je to skvelý chalan, s ktorým je ľahké mať dobrý vzťah. Je to fantastický chlapec a patrí mu obrovské uznanie za to, že to všetko zvláda, prežíva a stále sa dokáže usmievať.
Keby som bol na jeho mieste, pravdepodobne by som tu už nehral. Toto leto by som si vynútil odchod do ligy a krajiny, kde sú súperi a štadióny, na ktorých ho rešpektujú,“ povedal Mourinho podľa agentúry AFP.
Vinicius v lete naopak podpísal s Realom Madrid novú zmluvu do roku 2032. Naďalej však zostáva otázne, či môže Madrid nastupovať s ofenzívnymi hviezdami Viniciusom, Kylianom Mbappém a Judom Bellinghamom súčasne bez toho, aby tím stratil rovnováhu.
Nikto mu nemôže vziať radosť zo života
„Pretože miluje Real Madrid, klub aj mesto a verí, že veci sa vždy môžu zlepšiť, predĺžil zmluvu a naďalej sa usmieva.
Nikto mu nemôže vziať radosť zo života, z práce a z toho, že je so spoluhráčmi,“ povedal Mourinho, ktorý vystriedal Viniciusa počas stredajšieho víťazstva 4:3 na ihrisku AS Rím v Lige majstrov.
Krídelník sa stále snaží nájsť formu, ktorá mu pod vedením Carla Ancelottiho pomohla dvakrát triumfovať v tejto súťaži.
Tréner Mourinho po stretnutí kritizoval načasovanie oznámenia štvorzápasového dištancu, ktorý sa tím dozvedel v autobuse tesne pred príchodom na štadión.