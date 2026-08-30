VIDEO: Messiho štyri góly zdvihli Miami z dna. Rusnák medzitým pridal tretiu asistenciu za sebou

Lionel Messi.
Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
ČTK|30. aug 2026 o 08:22
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Miami deklasovalo Montreal 7:1.

Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal ôsmu asistenciu v prebiehajúcej sezóne zámorskej MLS. Jeho Seattle Sounders remizoval v nočnom zápase s Chicagom Fire 2:2.

Tridsaťdvaročný stredopoliar prihral na druhý gól debutujúceho Dejana Joveljiča, ktorým Srb poslal domácich do vedenia 2:1.

V závere stretnutia však zariadil deľbu bodov poľský útočník Robert Lewandowski.

Rusnák odohral celý zápas a gólovú prihrávku si pripísal v treťom dueli za sebou.

V drese Interu Miami zažiaril Argentínčan Lionel Messi so štyrmi gólmi, čo je jeho maximum v jednom stretnutí zámorskej súťaže.

VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miami - CF Montréal

Zaznamenal aj asistenciu pri zásahu bývalého spoluhráča z Barcelony Luisa Suareza. Miami deklasovalo Montreal 7:1 a v lige ukončilo štvorzápasovú sériu bez víťazstva.

Tabuľka MLS

MLS

    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    VIDEO: Messiho štyri góly zdvihli Miami z dna. Rusnák medzitým pridal tretiu asistenciu za sebou
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