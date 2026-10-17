Daňo sa stal terčom provokácií. Tváril sa, akoby som mu zlomil ruku, povedal obranca súpera

Marko Daňo.
Marko Daňo. (Autor: ČTK / Ožana Jaroslav, isport.blesk.cz)
TASR|17. okt 2026 o 12:04
ShareTweet0

Pripísali si desiaty triumf z jedenástich duelov.

Hokejisti Třinca v úvode sezóny vládnu českej extralige a významne k tomu prispieva aj slovenská enkláva v tíme.

V piatok si hráči zo Sliezska pripísali desiaty triumf z jedenástich duelov, keď zdolali Mladú Boleslav 3:0 po góloch Slovákov Marka Daňa, Miloša Romana a Patrika Hrehorčáka.

Oceláři uspeli, hoci nepredviedli jeden z lepších výkonov v sezóne, čo ich protivníkov mohlo frustrovať.

VIDEO: Gól Daňa

Autor víťazného gólu Daňo sa stal terčom provokácií a ocitol sa vo viacerých konfliktných situáciách so Šimonom Kubíčkom.

On zvykne ležať na ľade dlhšie

Daňo otvoril skóre zápasu a zapísal si do štatistík víťazný presný zásah v 34. minúte. Jeho súperenie s Kubíčkom vyvrcholilo v poslednej minúte druhej tretiny, keď obranca hostí sekol Daňa do ruky a putoval na 2 minúty na trestnú lavicu.

„Je to hokej, ale on zvykne ležať na ľade dlhšie, ako by mohol. Trochu som mu to naznačoval. Mohol by to zlepšiť.

Tomu vylúčeniu predchádzal dlhý pobyt na ľade, chcel som ísť do hokejky a on sa potom tváril, akoby som mu zlomil ruku,“ sťažoval sa po stretnutí obranca Mladej Boleslavy na Daňa podľa denníka Blesk.

Třinec zostal doma stopercentný aj po siedmom stretnutí, skóre uzavrel Hrehorčák v oslabení.

Daňo: Dlho som nebodoval

„Celý týždeň sme sa pripravovali na ťažký zápas, vedeli sme, že budú lietať po ľade a napádať nás. Druhý gól nás upokojil a zvládli sme záver zápasu.

Dlho som nebodoval, takže som sa pri treťom góle rozhodol, že to tam musím domlátiť.

Dúfam, že to je prielom a budem skórovať častejšie,“ uviedol pre oficiálnu stránku Třinca slovenský útočník, ktorý nastúpil do duelu vo štvrtej formácii.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Marko Daňo.
    Marko Daňo.
    Daňo sa stal terčom provokácií. Tváril sa, akoby som mu zlomil ruku, povedal obranca súpera
    dnes 12:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Daňo sa stal terčom provokácií. Tváril sa, akoby som mu zlomil ruku, povedal obranca súpera