Messi po rozlúčke zažiaril aj v Miami. Dvomi gólmi ukončil negatívnu sériu Interu

Luis Suarez a Lionel Messi.
Luis Suarez a Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
ČTK|11. okt 2026 o 09:50
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Prvé dva góly zápasu strelil v prvom polčase Messiho dlhoročný uruguajský parťák Luis Suárez.

Štyri dni po reprezentačnej rozlúčke zažiaril argentínsky futbalista Lionel Messi v drese Interu Miami.

Hviezdny útočník pomohol v sobotu dvoma gólmi k víťazstvu 4:0 nad D.C. United, ktorým obhajcovia titulu ukončili po piatich zápasoch sériu bez výhry v MLS.

Prvé dva góly zápasu strelil v prvom polčase Messiho dlhoročný uruguajský parťák Luis Suárez.

Osemnásobný víťaz Zlatej lopty sa presadil po prestávke a gólmi v 47. a 60. minúte sa dostal už na 23 gólov v sezóne.

Tabuľku strelcov zámorskej súťaže vedie Messi o štyri góly pred chorvátskym útočníkom Dallasu Petarom Musom, bývalým hráčom Slavie.

Vďaka prvému ligovému víťazstvu od konca augusta sa Miami v tabuľke Východnej konferencie posunulo na druhé miesto za suverénne vedúce Nashville.

V utorok v Buenos Aires absolvoval Messi emotívnu rozlúčku s argentínskou reprezentáciou.

V 208. dueli v národnom tíme pečatil kapitán majstrov sveta z roku 2022 výhru 3:0 nad Beninom z pokutového kopu svojím 126. gólom.

Tabuľka MLS

MLS

    Luis Suarez a Lionel Messi.
    Luis Suarez a Lionel Messi.
    Messi po rozlúčke zažiaril aj v Miami. Dvomi gólmi ukončil negatívnu sériu Interu
    dnes 09:50
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