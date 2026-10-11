Messi po rozlúčke zažiaril aj v Miami. Dvomi gólmi ukončil negatívnu sériu Interu

Štyri dni po reprezentačnej rozlúčke zažiaril argentínsky futbalista Lionel Messi v drese Interu Miami.
Hviezdny útočník pomohol v sobotu dvoma gólmi k víťazstvu 4:0 nad D.C. United, ktorým obhajcovia titulu ukončili po piatich zápasoch sériu bez výhry v MLS.
Prvé dva góly zápasu strelil v prvom polčase Messiho dlhoročný uruguajský parťák Luis Suárez.
Osemnásobný víťaz Zlatej lopty sa presadil po prestávke a gólmi v 47. a 60. minúte sa dostal už na 23 gólov v sezóne.
Tabuľku strelcov zámorskej súťaže vedie Messi o štyri góly pred chorvátskym útočníkom Dallasu Petarom Musom, bývalým hráčom Slavie.
Vďaka prvému ligovému víťazstvu od konca augusta sa Miami v tabuľke Východnej konferencie posunulo na druhé miesto za suverénne vedúce Nashville.
V utorok v Buenos Aires absolvoval Messi emotívnu rozlúčku s argentínskou reprezentáciou.
V 208. dueli v národnom tíme pečatil kapitán majstrov sveta z roku 2022 výhru 3:0 nad Beninom z pokutového kopu svojím 126. gólom.