Futbal mu stále prináša obrovskú radosť. Müller predĺžil zmluvu s kanadským tímom

Bývalý nemecký futbalový reprezentant Thomas Müller predĺžil zmluvu s Vancouverom Whitecaps do júna 2027.
Tridsaťsedemročný útočník tak zostane v kanadskom klube minimálne do konca prechodnej sezóny MLS.
Müller prišiel do Vancouveru v auguste 2025 z Bayernu Mníchov, v ktorom strávil celú dovtedajšiu kariéru. Za Whitecaps odvtedy odohral 45 súťažných zápasov, v ktorých strelil 19 gólov.
„Futbal mi naďalej každý týždeň prináša obrovskú radosť a po fyzickej stránke sa cítim vo výbornej forme,“ uviedol majster sveta z roku 2014 podľa DPA.
Vancouver je momentálne na čele tabuľky Západnej konferencie. „Nie je pochýb o tom, že od jeho príchodu sa náš klub posunul na vyššiu úroveň.
Prvýkrát sme postúpili do finále MLS Cupu a zaradili sa medzi najlepšie tímy súťaže,“ povedal o Müllerovi športový riaditeľ klubu Axel Schuster.
Zámorská súťaž sa bude budúci rok konať od februára do mája a po skrátenom ročníku zosúladí svoj kalendár s európskymi súťažami.