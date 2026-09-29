Futbal mu stále prináša obrovskú radosť. Müller predĺžil zmluvu s kanadským tímom

Thomas Müller oslavuje gól.
Thomas Müller oslavuje gól. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|29. sep 2026 o 17:32
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Müller prišiel do Vancouveru v auguste 2025 z Bayernu Mníchov, v ktorom strávil celú dovtedajšiu kariéru.

Bývalý nemecký futbalový reprezentant Thomas Müller predĺžil zmluvu s Vancouverom Whitecaps do júna 2027.

Tridsaťsedemročný útočník tak zostane v kanadskom klube minimálne do konca prechodnej sezóny MLS.

Müller prišiel do Vancouveru v auguste 2025 z Bayernu Mníchov, v ktorom strávil celú dovtedajšiu kariéru. Za Whitecaps odvtedy odohral 45 súťažných zápasov, v ktorých strelil 19 gólov.

„Futbal mi naďalej každý týždeň prináša obrovskú radosť a po fyzickej stránke sa cítim vo výbornej forme,“ uviedol majster sveta z roku 2014 podľa DPA.

Vancouver je momentálne na čele tabuľky Západnej konferencie. „Nie je pochýb o tom, že od jeho príchodu sa náš klub posunul na vyššiu úroveň.

Prvýkrát sme postúpili do finále MLS Cupu a zaradili sa medzi najlepšie tímy súťaže,“ povedal o Müllerovi športový riaditeľ klubu Axel Schuster.

Zámorská súťaž sa bude budúci rok konať od februára do mája a po skrátenom ročníku zosúladí svoj kalendár s európskymi súťažami.

Tabuľka MLS

MLS

    Thomas Müller oslavuje gól.
    Thomas Müller oslavuje gól.
    Futbal mu stále prináša obrovskú radosť. Müller predĺžil zmluvu s kanadským tímom
    dnes 17:32
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