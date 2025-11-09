Haraslín režíroval gólové akcie, no neboli víťazné. Sparta zakopla s Teplicami

PRAHA. Futbalisti Sparty Praha remizovali v nedeľnom dueli 15. kola českej ligy s Teplicami 2:2.
Do základnej zostavy „rudých“ sa vrátil slovenský krídelník Lukáš Haraslín, ktorý zacentroval na druhý gól domácich.
Kapitán Sparty rozohrával štandardné situácie pred oboma presnými zásahmi pražského tímu.
Zverenci Briana Priskeho sa ujali vedenia v 6. minúte. Jan Kuchta hlavičkoval po centri Haraslína, loptu napokon poslal do vlastnej siete Daniel Mareček.
Teplice vyrovnali ešte v prvom polčase taktiež po rohovom kope a po rýchlom protiútoku išli v 64. minúte do vedenia.
Slovenský krídelník o 12 minút neskôr poslal do pokutového územia presný center na hlavu Patrika Vydru - 2:2.
Haraslín odohral celé stretnutie, mal v zápase dovedna päť streleckých pokusov a patril medzi najaktívnejších hráčov na ihrisku. Na druhej strane prispeli k cennému bodu hostí Slováci Daniel Danihel a Matej Riznič.
Hráči Liberca si poradili s Karvinou hladko 6:0. Za jednoznačným víťazstvom vykročili už v prvom polčase, v ktorom strelili štyri góly.
Karviná hrala od 13. minúty v desiatich, červenú kartu videl po nešetrnom zákroku lakťom Aboubacar Traore. Na štvrtom góle sa asistenciou podieľal Slovák Patrik Dulay, jeho spoluhráč a krajan Lukáš Letenay nastúpil na záverečnú polhodinu.
Česká liga - 15. kolo:
SK Sigma Olomouc - FK Pardubice 2:0 (0:0)
Góly: 78. Vašulín, 89. Janošek (z 11 m), ČK: 90.+9 Dolžnikov - 88. Lurvink, 90.+10 Mahuta
/T. Huk od 72. min, M. Malý a M. Hruška (všetci Olomouc) sedeli na lavičke/
AC Sparta Praha - FK Teplice 2:2 (1:1)
Góly: 6. Mareček (vlastný), 76. Vydra - 18. Večerka, 64. Radosta
/L. Haraslín celý zápas, J. Surovčík sedel na lavičke - D. Danihel do 82. min, M. Riznič celý duel, J. Jakubko a R. Ludha sedeli na lavičke/
FC Slovan Liberec - MFK Karviná 6:0 (4:0)
Góly: 29. a 43. Mahmič, 83. a 90.+2 Mašek, 9. Krollis, 39. Stránský, ČK: 13. Traoré (Karviná)
/P. Dulay do 68. min, L. Letenay od 59. min, I. Krajčírik sedel na lavičke (všetci Liberec)/