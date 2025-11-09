Greifovi nevyšiel šláger s PSG. Rozhodujúci gól inkasoval v nadstavenom čase

PARÍŽ. Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom prehrali v nedeľnom zápase 12. kola francúzskej Ligue 1 s Parížom St. Germain 2:3.
O triumfe úradujúceho majstra rozhodol v piatej minúte nadstaveného času Joao Neves, ktorý prekonal Greifa hlavičkou po rohovom kope.
PSG figuruje na čele tabuľky s dvojbodovým náskokom pred Marseille, Lyon je siedmy.
Hráči FC Lorient a FC Toulouse si podelili body po remíze 1:1. Domáci sa v závere prvého polčasu ujali vedenia, no Toulouse dokázal vyrovnať a pripísal si tretiu remízu za sebou.
Slovenský stredopoliar v službách hostí Mário Sauer prišiel na ihrisko v 90. minúte.
Štrasburg zvládol domáci duel s Lille a po víťazstve 2:0 sa posunul v priebežnej tabuľke na štvrté miesto, pred svojho nedeľného súpera.
O triumfe rozhodol dvoma gólmi holandský útočník Emanuel Emegha. FC Metz sa vďaka víťazstvu 2:1 nad OGC Nice dostal na 14. miesto, bod nad zónu zostupu.
Ligue 1 - 12. kolo:
Angers SCO - AJ Auxerre 2:0 (0:0)
Gól: 71. Akpa (vl.), 87. Peter
FC Metz - OGC Nice 2:1 (0:1)
Góly: 53. Hein (z 11 m), 84. H. Diallo - 35. Cho
Racing Štrasburg - OSC Lille 2:0 (1:0)
Góly: 33. a 62. Emegha, ČK: 90.+3 Verdonk (Lille)
FC Lorient - FC Toulouse 1:1 (1:0)
Góly: 44. Pagis (z 11 m) - 65. Sidibe (z 11 m)
/M. Sauer (Toulouse) nastúpil v 90. min/
Olympique Lyon - Paríž Saint-Germain 2:3 (1:2)
Góly: 30. Moreira, 50. Maitland-Niles - 26. Zaire-Emery, 33. Kvaracchelija, 90.+5 Neves, ČK: 90.+3 Tagliafico (Lyon)
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/