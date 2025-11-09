ONLINE: Olympique Lyon - Paríž St. Germain dnes, Ligue 1 LIVE (12. kolo)

LYON. Futbalisti Olympique Lyon a Paríž St. Germain dnes hrajú zápas 12. kola Ligue 1 2025/2026. Zápas hostí Parc Olympique Lyonnais.
V drese domácich by mal nastúpiť Dominik Greif.
Futbal sledujete s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Olympique Lyon - Paríž St. Germain dnes (Ligue 1 2025/2026, 12. kolo, Dominik Greif, nedeľa, LIVE)
Ligue 1 McDonald’s 2025/2026
09.11.2025 o 20:45
12. kolo
Lyon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Paríž
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 12. kola francúzskej Ligue 1 McDonalds´s medzi mužstvami Olympique Lyon a Paríž Saint-Germain.
Lyon je aktuálne na 5. mieste v ligovej tabuľke, keď má na konte 20 bodov. Po víťazstve so Štrasburgom prišlo zaváhanie na Paris FC či Brestu, s ktorými len remizovali 3:3 či 0:0. V domácej bránke by sme však mali sledovať aj Dominika Greifa, ktorý aktuálne plní rolu brankárskej jednotky.
Paríž pre zmenu okupuje 3. pozíciu so ziskom 24 bodov, pričom na trávniku súpera podľahli naposledy Marseille 0:1 z 22. septembra. Od vtedy zaznamenal víťazstvo s Brestom 3:0 či remízu 1:1 s Lille a Lorientom.
Posledné vzájomné zápasy na pôde Lyonu:
Olympique Lyon 2-3 Paríž Saint-Germain (2025)
Olympique Lyon 1-2 Paríž Saint-Germain (2024)
Olympique Lyon 1-4 Paríž Saint-Germain (2023)
Olympique Lyon 0-1 Paríž Saint-Germain (2022)
Olympique Lyon 1-1 Paríž Saint-Germain (2022)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.