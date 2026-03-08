Lyon zachraňoval bod v hodine dvanástej. Lens sa dotiahlo na PSG na jediný bod

Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom remizovali v nedeľňajšom stretnutí 25. kola francúzskej Ligue 1 s Paríž FC 1:1.
Bod pre domácich zachránil v šiestej minúte nadstaveného času gólom z pokutového kopu Corentin Tolisso. Lyon čaká na víťazstvo v lige už tri zápasy, v tabuľke je štvrtý o skóre za tretím Marseille.
V ďalšom dueli si Racing Lens poradil doma s FC Metz 3:0. Využil tak zaváhanie úradujúceho majstra Paríža St. Germain, ktorý v piatok podľahol na domácej pôde AS Monaco 1:3.
Na lídra stráca už iba bod. Méty utrpeli štvrtú prehru v rade a zostávajú na poslednom 18. mieste.
Hráči Stade Rennes si pripísali štvrtý triumf v rade, keď zvíťazili na ihrisku OGC Nice presvedčivo 4:0. V tabuľke im patrí piata priečka.
Ligue 1 - 25. kolo
Olympique Lyon - Paríž FC 1:1 (0:0)
Góly: 90.+6 Tolisso (z 11 m) - 64. Munetsi
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Racing Lens - FC Metz 3:0 (1:0)
Góly: 44. Abdulhamid, 46. Thauvin, 52. Haidara
Stade Brest - AC Le Havre 2:0 (1:0)
Góly: 45.+2 Del Castillo, 71. Ajorque
Lille OSC - FC Lorient 1:1 (0:0)
Góly: 65. Fernandez-Pardo - 90.+3 Avom
OGC Nice - Stade Rennes 0:4 (0:2)
Góly: 13. Lepaul, 20. Szymanski, 74. Blas, 90.+2 Mukiele