Lyon zachraňoval bod v hodine dvanástej. Lens sa dotiahlo na PSG na jediný bod

Dominik Greif.
Dominik Greif. (Autor: REUTERS)
TASR|8. mar 2026 o 22:43
Lille remizovalo s Lorient 1:1.

Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom remizovali v nedeľňajšom stretnutí 25. kola francúzskej Ligue 1 s Paríž FC 1:1.

Bod pre domácich zachránil v šiestej minúte nadstaveného času gólom z pokutového kopu Corentin Tolisso. Lyon čaká na víťazstvo v lige už tri zápasy, v tabuľke je štvrtý o skóre za tretím Marseille.

V ďalšom dueli si Racing Lens poradil doma s FC Metz 3:0. Využil tak zaváhanie úradujúceho majstra Paríža St. Germain, ktorý v piatok podľahol na domácej pôde AS Monaco 1:3.

Na lídra stráca už iba bod. Méty utrpeli štvrtú prehru v rade a zostávajú na poslednom 18. mieste.

Hráči Stade Rennes si pripísali štvrtý triumf v rade, keď zvíťazili na ihrisku OGC Nice presvedčivo 4:0. V tabuľke im patrí piata priečka.

Ligue 1 - 25. kolo

Olympique Lyon - Paríž FC 1:1 (0:0)

Góly: 90.+6 Tolisso (z 11 m) - 64. Munetsi

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

Racing Lens - FC Metz 3:0 (1:0)

Góly: 44. Abdulhamid, 46. Thauvin, 52. Haidara

Stade Brest - AC Le Havre 2:0 (1:0)

Góly: 45.+2 Del Castillo, 71. Ajorque

Lille OSC - FC Lorient 1:1 (0:0)

Góly: 65. Fernandez-Pardo - 90.+3 Avom

OGC Nice - Stade Rennes 0:4 (0:2)

Góly: 13. Lepaul, 20. Szymanski, 74. Blas, 90.+2 Mukiele

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Lyon zachraňoval bod v hodine dvanástej. Lens sa dotiahlo na PSG na jediný bod
    dnes 22:43
