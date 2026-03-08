Súboj posledných tímov mal jasný priebeh. Petržalka doma odvrátila prehru

Futbalisti Slávia TU Košice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 19. kola MONACObet ligy nad Starou Ľubovňou 3:0.
Remíza 1:1 sa zrodila v dueli medzi FC Petržalka a MFK Zvolen.
MONACObet liga - 19. kolo
FC Petržalka - MFK Zvolen 1:1 (0:1)
Góly: 85. Kapur - 3. Sylvestr. ČK: 49. Daniel (Zvolen) po druhej ŽK. Rozhodovali: Janček – Košecký, Lenický, ŽK: Vrekič, Úradník, Gaško, Šuvalija (všetci Zvolen), 712 divákov
Slávia TU Košice - Stará Ľubovňa Redfox Football Club 3:0 (1:0)
Góly: 16. a 48. Korba, 66. Župa. Rozhodovali: Libiak – Melicher, Šága, ŽK: Zolotovetskij - Capko, Onuoha, Karaš, 259 divákov
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
19
15
3
1
43:15
48
V
P
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
19
9
6
4
38:31
33
V
V
R
R
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
19
9
5
5
42:33
32
P
V
P
V
R
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
19
8
6
5
34:21
30
V
P
R
R
R
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
19
8
5
6
24:22
29
V
V
R
P
P
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
19
7
7
5
30:26
28
R
R
R
V
P
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
8
3
8
28:33
27
R
V
V
V
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
19
7
5
7
25:22
26
R
R
V
P
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
19
7
4
8
28:29
25
V
R
P
R
V
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
19
6
4
9
22:31
22
P
P
P
V
P
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
19
6
4
9
31:33
22
P
R
P
P
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
19
5
5
9
26:35
20
P
R
V
R
R
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
19
5
5
9
27:36
20
V
P
V
P
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
19
4
7
8
25:35
19
R
R
V
R
V
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
4
6
9
19:35
18
P
R
P
R
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
19
4
5
10
23:28
17
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body