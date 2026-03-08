ONLINE: Slávia TU Košice - Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 19. kolo)

Futbalisti Slávia TU Košice a Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes hrajú zápas 19. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: Slávia TU Košice - Stará Ľubovňa Redfox Football Club (II. liga, MONACObet liga, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
08.03.2026 o 11:00
19. kolo
TU Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Stará Ľubovňa
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 19. kola MONACObet ligy, v ktorom sa stretnú Slávia TU Košice a Stará Ľubovňa Redfox FC.
Slávia TU Košice
Oba tímy sa nachádzajú na spodku tabuľky a budú hrať o veľmi dôležité body. Slávia TU Košice je momentálne na 16. mieste s 17 bodmi a do jarnej časti vstúpila prehrou 1:3 na pôde Zlatých Moraviec-Vráble. Košičania budú chcieť zabojovať doma a získať prvé body v jarnom období.
Stará Ľubovňa Redfox FC
Stará Ľubovňa je tesne nad nimi na 15. mieste so 17 bodmi. V jarnom kole remizovala na pôde Šamorína 1:1, čo jej dodalo aspoň čiastočnú motiváciu do ďalších zápasov. Hostia budú hľadať spôsoby, ako využiť slabosti domácich a pokúsiť sa odísť s bodom alebo dokonca so všetkými tromi.
Slávia TU Košice
Stará Ľubovňa Redfox FC
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
19
15
3
1
43:15
48
V
P
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
19
9
6
4
38:31
33
V
V
R
R
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
19
9
5
5
42:33
32
P
V
P
V
R
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
19
8
6
5
34:21
30
V
P
R
R
R
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
19
8
5
6
24:22
29
V
V
R
P
P
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
18
7
6
5
29:25
27
R
R
V
P
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
8
3
8
28:33
27
R
V
V
V
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
18
7
4
7
24:21
25
R
V
P
P
V
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
19
7
4
8
28:29
25
V
R
P
R
V
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
19
6
4
9
22:31
22
P
P
P
V
P
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
19
6
4
9
31:33
22
P
R
P
P
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
19
5
5
9
26:35
20
P
R
V
R
R
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
19
4
7
8
25:35
19
R
R
V
R
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
4
6
9
19:35
18
P
R
P
R
R
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
18
4
5
9
23:25
17
R
P
P
P
V
16
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
18
4
5
9
24:36
17
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body