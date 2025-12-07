VIDEO: Dortmund zvládol dôležitý zápas, mladík Hamburgu strelil výstavný gól

Yussuf Poulsen oslavuje gól.
Yussuf Poulsen oslavuje gól. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|7. dec 2025 o 20:10
Borussia natiahla ligovú šnúru bez prehry na šesť zápasov.

Futbalisti Hamburgu vyhrali v nedeľňajšom dueli 13. kola Bundesligy nad Werderom Brémy 3:2.

V severonemeckom derby otočili nepriaznivý stav 0:1 z prvého polčasu a v 84. minúte rozhodol o ich triumfe striedajúci Yussuf Poulsen.

Ešte predtým sa výstavným gólom zaskvel 18-ročný chorvátsky obranca Hamburgu Luka Vuškovič, keď na 2:1 v 75. minúte skóroval pätou z voleja po štandardnej situácii.

Futbalisti Dortmundu zdolali v nedeľňajšom dueli 13. kola Bundesligy na domácej pôde Hoffenheim 2:0.

VIDEO: Gól Poulsena

Borussia natiahla ligovú šnúru bez prehry na šesť zápasov a hosťom ukončila rovnakú sériu. Gólovo sa presadili v 43. minúte Julian Brandt a v 60. minúte Nico Schlotterbeck.

Bundesliga - 13. kolo

HSV Hamburg - Werder Brémy 3:2 (0:1)

Góly: 63. Lokonga, 75. Vuškovič, 84. Poulsen - 45. Stage, 78. Njinmah

Borussia Dortmund - TSV Hoffenheim 2:0 (1:0)

Góly: 43. Brandt, 60. Schlotterbeck

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    dnes 20:10
