VIDEO: Dortmund zvládol dôležitý zápas, mladík Hamburgu strelil výstavný gól

Futbalisti Hamburgu vyhrali v nedeľňajšom dueli 13. kola Bundesligy nad Werderom Brémy 3:2.
V severonemeckom derby otočili nepriaznivý stav 0:1 z prvého polčasu a v 84. minúte rozhodol o ich triumfe striedajúci Yussuf Poulsen.
Ešte predtým sa výstavným gólom zaskvel 18-ročný chorvátsky obranca Hamburgu Luka Vuškovič, keď na 2:1 v 75. minúte skóroval pätou z voleja po štandardnej situácii.
Futbalisti Dortmundu zdolali v nedeľňajšom dueli 13. kola Bundesligy na domácej pôde Hoffenheim 2:0.
Borussia natiahla ligovú šnúru bez prehry na šesť zápasov a hosťom ukončila rovnakú sériu. Gólovo sa presadili v 43. minúte Julian Brandt a v 60. minúte Nico Schlotterbeck.
Bundesliga - 13. kolo
HSV Hamburg - Werder Brémy 3:2 (0:1)
Góly: 63. Lokonga, 75. Vuškovič, 84. Poulsen - 45. Stage, 78. Njinmah
Borussia Dortmund - TSV Hoffenheim 2:0 (1:0)
Góly: 43. Brandt, 60. Schlotterbeck