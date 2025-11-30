VIDEO: Liverpool ďalšiu mizériu nedovolil. Isak sa dočkal premiérového gólu

Futbalisti Manchestru United zvíťazili v 13. kole Premier League na pôde Crystal Palace 2:1.
Na presný zásah Jeana-Philippea Matetu z prvého polčasu odpovedali hostia dvoma gólmi po zmene strán.
Na 1:1 vyrovnal Joshua Zirkzee a tri body pre United zariadil stredopoliar Mason Mount. Hráči Palace doma prehrali vôbec prvýkrát od začiatku ligovej sezóny.
Po niekoľkých sľubných šanciach na oboch stranách otvoril skóre Mateta v 36. minúte zo značky pokutového kopu.
Domáci boli v prvom polčase lepším mužstvom, no v druhej polovici duelu dovolili hráčom United dvakrát udrieť po rýchlom rozohratí štandardných situácií.
Zirkzee v 54. minúte profitoval z nedôrazného bránenia domácich a z ťažkého uhla prekonal Deana Hendersona.
O desať minút neskôr zariadil víťazstvo navrátilec do základnej zostavy Mount, ktorému podobne ako pri prvom góle Zirkzeeho prihrával kapitán Bruno Fernandes.
Pre Portugalčana to bola v PL asistencia s číslom 56 – viac má za United v lige na konte len trojica Ryan Giggs (162), Wayne Rooney (93) a David Beckham (80).
Alexander Isak si v zápase Liverpoolu na pôde West Hamu otvoril strelecký účet v službách „The Reds“.
Švédsky útočník vsietil po hodine hry prvý gól stretnutia, na 2:0 pre hostí zvýšil v závere Holanďan Cody Gakpo.
Jeden presný zásah rozhodol o výhre Aston Villy v derby proti Wolverhamptonu. Spoza šestnástky napriahol francúzsky stredopoliar Boubacar Kamara, ktorý nedal šancu brankárovi Wolves.
Hostia tak stále čakajú na prvé víťazstvo v sezóne, na konte majú doposiaľ len dva body. Nottingham doma prehral s Brightonom 0:2, keď sa presadili Maxim De Cuyper a Stefanos Tzimas. Hostia sa vďaka trom bodom posunuli na piate miesto tabuľky.
Premier League - 13. kolo
Aston Villa - Wolverhampton Wanderers 1:0 (0:0)
Góly: 67. Kamara
Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion 0:2 (0:1)
Góly: 45.+1. De Cuyper, 88. Tzimas
West Ham United - FC Liverpool 0:2 (0:0)
Góly: 60. Isak, 90.+2. Gakpo, ČK: 84. Paqueta (West Ham) po druhej ŽK
Crystal Palace - Manchester United 1:2 (1:0)
Góly: 36. Mateta (z 11 m) - 54. Zirkzee, 63. Mount