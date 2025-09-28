Barcelona využila debakel Realu Madrid, je novým lídrom La Ligy. Po zranení sa vrátil Yamal

MADRID. Novým lídrom španielskej futbalovej La Ligy je po 7. kole Barcelona, ktorá využila možnosť ísť na čelo tabuľky po víťazstve 2:1 nad Realom Sociedad San Sebastian.
O štvrtý triumf „blaugranas“ v rade sa postaral poľský kanonier Robert Lewandowski, jeho presný zásah v 59. minúte sa ukázal byť víťazný.
VIDEO: Asistencia Lamina Yamala
Barcelona zostáva ako úradujúci šampión v tejto ligovej sezóne zatiaľ bez prehry. Iba v jednom prípade nedokázala naplno bodovať a v tabuľke tak má na svojom konte 19 bodov.
Real Sociedad si pripísal štvrtú prehru a patrí mu 17. priečka.
Sevilla uspela na trávniku Raya Vallecano 1:0. O víťazný presný zásah sa v 87. minúte postaral Akor Adams.
Domáci tím nedokázal naplno bodovať už v piatom stretnutí za sebou.
Hráči Elche pokračujú aj naďalej v sezóne bez prehry, pred vlastnými fanúšikmi triumfovali nad Celtou Vigo 2:1.
Hostia stále čakajú na prvé víťazstvo v sezóne, zatiaľ majú na konte len päť remíz.
La Liga - 7. kolo
Rayo Vallecano - FC Sevilla 0:1 (0:0)
Gól: 87. Adams
ČK: 90.+8 Camello (Vallecano)
Elche CF - Celta Vigo 2:1 (1:1)
Góly: 18. Andre Silva, 68. Donald - 22. Iglesias
FC Barcelona - Real Sociedad 2:1 (1:1)
Góly: 43. Kounde, 59. Lewandowski - 31. Odriozola