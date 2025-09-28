Barcelona využila debakel Realu Madrid, je novým lídrom La Ligy. Po zranení sa vrátil Yamal

Robert Lewandowski a Lamine Yamal oslavujú víťazstvo nad Realom Sociedad.
Robert Lewandowski a Lamine Yamal oslavujú víťazstvo nad Realom Sociedad. (Autor: TASR/AP)
28. sep 2025
Lamine Yamal zaznamenal pri svojom návrate asistenciu.

MADRID. Novým lídrom španielskej futbalovej La Ligy je po 7. kole Barcelona, ktorá využila možnosť ísť na čelo tabuľky po víťazstve 2:1 nad Realom Sociedad San Sebastian.

O štvrtý triumf „blaugranas“ v rade sa postaral poľský kanonier Robert Lewandowski, jeho presný zásah v 59. minúte sa ukázal byť víťazný.

VIDEO: Asistencia Lamina Yamala

Barcelona zostáva ako úradujúci šampión v tejto ligovej sezóne zatiaľ bez prehry. Iba v jednom prípade nedokázala naplno bodovať a v tabuľke tak má na svojom konte 19 bodov.

Real Sociedad si pripísal štvrtú prehru a patrí mu 17. priečka.

Sevilla uspela na trávniku Raya Vallecano 1:0. O víťazný presný zásah sa v 87. minúte postaral Akor Adams.

Domáci tím nedokázal naplno bodovať už v piatom stretnutí za sebou.

Hráči Elche pokračujú aj naďalej v sezóne bez prehry, pred vlastnými fanúšikmi triumfovali nad Celtou Vigo 2:1.

Hostia stále čakajú na prvé víťazstvo v sezóne, zatiaľ majú na konte len päť remíz.

La Liga - 7. kolo

Rayo Vallecano - FC Sevilla 0:1 (0:0)

Gól: 87. Adams

ČK: 90.+8 Camello (Vallecano)

Elche CF - Celta Vigo 2:1 (1:1)

Góly: 18. Andre Silva, 68. Donald - 22. Iglesias

FC Barcelona - Real Sociedad 2:1 (1:1)

Góly: 43. Kounde, 59. Lewandowski - 31. Odriozola

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 20:42
