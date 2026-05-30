Real kraľuje biznisu. Piaty rok za sebou je najhodnotnejšou značkou na svete

Radosť hráčov Realu (Autor: TASR/AP)
TASR|30. máj 2026 o 12:37
Španielsky klub Real Madrid zostáva podľa magazínu Forbes najhodnotnejšou futbalovou značkou. Aktuálna hodnota „Bieleho Baletu“ sa priblížila méte 10 miliárd dolárov.

Na druhé miesto sa dostal jeho konkurent z La Ligy a aktuálny majster Španielska FC Barcelona (7,5 miliardy dolárov) a tretí je anglický Manchester United (7,2 miliardy dolárov).

Real Madrid je na čele rebríčka piaty rok za sebou a to aj napriek tomu, že rovnako ako v sezóne 2024/25 opäť nezískal žiadnu významnejšiu víťaznú trofej.

V prvej desiatke je až šesť zástupcov z Premier League a ďalších 11 tímov je v top tridsiatke. Medzi najhodnotnejšími futbalovými značkami figuruje aj viacero tímov zo zámorskej Major League Soccer, najvyššie je Inter Miami na 17. pozícii.

Okrem toho sú v rebríčku reprezentanti talianskej Serie A, nemeckej Bundesligy, francúzskej Ligue 1 a portugalskej Primeira ligy. V priemere má hodnotu klub z najlepšej tridsiatky takmer tri miliardy dolárov.

