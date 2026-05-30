Real kraľuje biznisu. Piaty rok za sebou je najhodnotnejšou značkou na svete

Španielsky klub Real Madrid zostáva podľa magazínu Forbes najhodnotnejšou futbalovou značkou. Aktuálna hodnota „Bieleho Baletu“ sa priblížila méte 10 miliárd dolárov.
Na druhé miesto sa dostal jeho konkurent z La Ligy a aktuálny majster Španielska FC Barcelona (7,5 miliardy dolárov) a tretí je anglický Manchester United (7,2 miliardy dolárov).
Real Madrid je na čele rebríčka piaty rok za sebou a to aj napriek tomu, že rovnako ako v sezóne 2024/25 opäť nezískal žiadnu významnejšiu víťaznú trofej.
V prvej desiatke je až šesť zástupcov z Premier League a ďalších 11 tímov je v top tridsiatke. Medzi najhodnotnejšími futbalovými značkami figuruje aj viacero tímov zo zámorskej Major League Soccer, najvyššie je Inter Miami na 17. pozícii.
Okrem toho sú v rebríčku reprezentanti talianskej Serie A, nemeckej Bundesligy, francúzskej Ligue 1 a portugalskej Primeira ligy. V priemere má hodnotu klub z najlepšej tridsiatky takmer tri miliardy dolárov.