Nastane veľká zmena v Reale? Prezident Peréz má prvýkrát od roku 2004 protikandidáta

Florentino Perez. (Autor: TASR/AP)
SITA|27. máj 2026 o 15:44
Novým vyzývateľom je prezident spoločnosti Cox Enrique Riquelme.

Dlhoročný prezident španielskeho futbalového veľkoklubu Real Madrid Florentino Pérez už v nedeľu 7. júna zabojuje o uvedenú funkciu s podnikateľom Enriquem Riquelmem. Termín volieb aj mená kandidátov už potvrdilo vedenie "bieleho baletu".

Hlasovanie sa uskutoční v komplexe Ciudad Real Madrid vo Valdebebas, na okraji španielskej metropoly.

Približne 100-tisíc členov Realu, známych ako 'socios', budú mať možnosť hlasovať aj poštou.

Enrique Riquelme je prezident spoločnosti Cox pôsobiacej v oblasti vody a energie. Je prvý kandidát, ktorý sa od roku 2004 postaví proti dlhoročnému prezidentovi a staviteľskému magnátovi Florentinovi Pérezovi. Riquelme má 37 rokov.

Pérez prvýkrát zvíťazil v prezidentských voľbách v roku 2000 a bol pri úspešnej ére Galácticos, funkciu opustil v roku 2006. Následne sa vrátil v roku 2009 a od tej doby bol nepretržite opakovane zvolený bez protikandidátov v rokoch 2013, 2017, 2021 a 2025.

Pérez vyhlásil predčasné voľby po dvoch po sebe nasledujúcich sezónach bez významných trofejí.

Real Madrid v tomto ročníku skončil v španielskej La Lige na druhom mieste a v Lige majstrov vypadol vo štvrťfinále s Bayernom Mníchov.

