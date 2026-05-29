Skóroval proti Barcelone a bude za ňu hrať. Anglický reprezentant posilnil majstra

Prvou veľkou letnou posilou španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona sa stal Anthony Gordon.
Dvadsaťpäťročný anglický krídelník zamieril k majstrovi La Ligy z Newcastlu United, pričom prestupová suma sa môže vyšplhať s bonusmi až na 80 miliónov eur.
Podľa klubového webu sa Gordon dohodol s „blaugranas“ na päťročnom kontrakte, ktorý vyprší 30. júna 2031.
„Hneď ako som sa dozvedel o záujme Barcy, nebola to už pre mňa žiadna otázka. Toto je vec, o ktorej som sníval už ako malé dieťa. Chcel som sa naučiť španielčinu, pretože ako dieťa som veril, že jedného dňa budem hrať za Barcu, či tomu veríte alebo nie,“ povedal podľa AP.
Gordon figuruje v kádri Anglicka na záverečný turnaj majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Má za sebou sezónu, v ktorej odohral 26 stretnutí v Premier League, v ktorých si pripísal šesť gólov a dve asistencie.
Viac sa mu darilo v Lige majstrov, kde zaznamenal 12 štartov, nastrieľal 10 gólov a pridal dve asistencie.
V septembri minulého roka skóroval práve do siete Barcelony, keď v úvodnom kole ligovej fázy LM znížil na konečných 1:2 z pohľadu anglického zástupcu.
Gordon prišiel do St. James' Parku v roku 2023 z Evertonu za 45 miliónov eur. Zmluvu so „strakami“ mal platnú do júla 2030.
Do metropoly Katalánska zamieril už vo štvrtok na zdravotnú prehliadku a následne spečatil dohodu podpisom kontraktu. Gordon hrá primárne na ľavom krídle, ale dokáže nastupovať aj v strede útoku.
Podľa ESPN Barcelona stále hľadá aj posilu na hrot po odchode poľského zakončovateľa Roberta Lewandowského, ktorý opustí klub po tom, čo mu na konci júna vyprší zmluva.