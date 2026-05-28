Prestup leta? Anglický krídelník mieri z Premier League do majstrovskej Barcelony

Prvou veľkou letnou posilou španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona sa má stať Anthony Gordon.
Dvadsaťpäťročný anglický krídelník údajne zamieri k šampiónovi španielskej La Ligy za 70 miliónov eur z Newcastlu United. Informoval o tom prestupový expert Fabrizio Romano na svojich sociálnych sieťach.
Podľa jeho slov sa môže celková suma za Gordona vyšplhať na 80 miliónov eur. Gordon figuruje v kádri Anglicka na záverečný turnaj majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Má za sebou sezónu, v ktorej odohral 26 stretnutí v Premier League, v ktorých mal bilanciu šesť gólov a dve asistencie. Viac sa mu darilo v Lige majstrov, kde zaznamenal 12 štartov, nastrieľal 10 gólov a pridal dve asistencie.
V septembri minulého roka skóroval práve do siete Kataláncov, keď v úvodnom kole ligovej fázy LM znížil na konečných 1:2 z pohľadu anglického zástupcu.
Gordon prišiel do St. James' Parku v roku 2023 z Evertonu za 45 miliónov eur. V súčasnosti je jeho trhová hodnota podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com na úrovni 60 miliónov.
Zmluvu so „strakami“ má platnú do júla 2030. Do metropoly Katalánska má zamieriť už tento týždeň na zdravotnú prehliadku, po ktorej podpíše kontrakt s „blaugranas“.