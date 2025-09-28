Greif nastúpil v základe a opäť neinkasoval. Lyonu pomohol k dôležitej výhre nad Lille

PARÍŽ. Slovenský futbalový brankár Dominik Greif si aj vo svojom treťom vystúpení v drese Olympique Lyon udržal čisté konto.
V nedeľnom súboji popredných klubov francúzskej Ligue 1 prispel k triumfu svojho mužstva v 6. kole na pôde OSC Lille 1:0.
Jediný gól duelu dal v 13. minúte hlavičkou anglický stredopoliar Tyler Morton po centri argentínskeho reprezentanta Nicolasa Tagliafica.
Lyon si v šiestich stretnutiach pripísal päť triumfov, nestačil iba v predchádzajúcom kole na Rennes.
Na konte má 15 bodov a je iba o skóre na druhom mieste za Parížom St. Germain. Lille je na 6. priečke s 10 bodmi.
Ligue 1 - 6. kolo
OGC Nice - FC Paríž 1:1 (1:0)
Góly: 40. Diop - 88. Krasso (z 11 m)
Lille - Lyon 0:1
Gól: 13. Morton
/D. Greif (Lyon) odchytal celý duel/
SCO Angers - Stade Brest 0:2 (0:2)
Góly: 26. Labeau Lascary, 32. Del Castillo (z 11 m)