Lens sa udržal v hre o titul, Nantes opúšťa najvyššiu súťaž po 13 sezónach

Ligue 1 - 33. kolo
Racing Lens – FC Nantes 1:0 (0:0)
Gól: 79. Soare
Futbalisti Racingu Lens zostali v hre o titul vo francúzskej Ligue 1. V piatkovom súboji 33. kola vyhrali doma nad FC Nantes 1:0 a spečatili tak zostup svojho súpera do druhej ligy.
Lens sa k lídrovi tabuľky Parížu St. Germain priblížili na rozdiel troch bodov, obhajca titulu však má zápas k dobru. Racing ešte odohrá do konca ligy dva zápasy, PSG tri.
Oba tímy sa na budúci týždeň v stredu stretnú v Lens v dohrávke 29. kola. Lens už má isté druhé miesto a účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov.
Nantes opúšťa najvyššiu súťaž po 13 sezónach. Patrí mu predposledná 17. pozícia a už nemôže dostihnúť Auxerre, ktoré figuruje na barážovej 16. priečke.