Lens sa udržal v hre o titul, Nantes opúšťa najvyššiu súťaž po 13 sezónach

Hráči Lens
Hráči Lens (Autor: TASR/AP)
TASR|8. máj 2026 o 22:52
ShareTweet0

Racing spečatil výhru v závere zápasu.

Ligue 1 - 33. kolo

Racing Lens – FC Nantes 1:0 (0:0)

Gól: 79. Soare

Futbalisti Racingu Lens zostali v hre o titul vo francúzskej Ligue 1. V piatkovom súboji 33. kola vyhrali doma nad FC Nantes 1:0 a spečatili tak zostup svojho súpera do druhej ligy.

Lens sa k lídrovi tabuľky Parížu St. Germain priblížili na rozdiel troch bodov, obhajca titulu však má zápas k dobru. Racing ešte odohrá do konca ligy dva zápasy, PSG tri.

Oba tímy sa na budúci týždeň v stredu stretnú v Lens v dohrávke 29. kola. Lens už má isté druhé miesto a účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov.

Nantes opúšťa najvyššiu súťaž po 13 sezónach. Patrí mu predposledná 17. pozícia a už nemôže dostihnúť Auxerre, ktoré figuruje na barážovej 16. priečke.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Hráči Lens
    Hráči Lens
    Lens sa udržal v hre o titul, Nantes opúšťa najvyššiu súťaž po 13 sezónach
    dnes 22:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Lens sa udržal v hre o titul, Nantes opúšťa najvyššiu súťaž po 13 sezónach