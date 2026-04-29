Mário Sauer bude mať vo Francúzsku nového trénera. Doterajší kouč opustí lavičku

Slovenský futbalista Mário Sauer bude mať od ďalšieho súťažného ročníka vo francúzskom Toulouse nového trénera.
Doterajší kouč Španiel Carles Martinez ohlásil, že po sezóne opustí lavičku účastníka Ligue 1.
V pozícii asistenta trénera dokázal 41-ročný Španiel s tímom získať v roku 2023 Francúzsky pohár, neskôr sa posunul do pozície hlavného kouča.
Toulouse zariadil zotrvanie v najvyššej súťaži aj pre sezónu 2026/2027, aktuálne patrí klubu v tabuľke 10. pozícia.
„Veľké poďakovanie patrí fanúšikom za neustálu podporu a tiež mestu za priateľské prijatie od prvého dňa. Odchádzam s neuveriteľnými spomienkami,“ citovala agentúra AP vyjadrenie Martineza.