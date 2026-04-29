Mário Sauer bude mať vo Francúzsku nového trénera. Doterajší kouč opustí lavičku

Na archívnej snímke z 15. februára 2024 tréner Toulouse Carles Martinez Novell. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. apr 2026 o 13:25
Slovenský futbalista Mário Sauer bude mať od ďalšieho súťažného ročníka vo francúzskom Toulouse nového trénera.

Doterajší kouč Španiel Carles Martinez ohlásil, že po sezóne opustí lavičku účastníka Ligue 1.

V pozícii asistenta trénera dokázal 41-ročný Španiel s tímom získať v roku 2023 Francúzsky pohár, neskôr sa posunul do pozície hlavného kouča.

Toulouse zariadil zotrvanie v najvyššej súťaži aj pre sezónu 2026/2027, aktuálne patrí klubu v tabuľke 10. pozícia.

„Veľké poďakovanie patrí fanúšikom za neustálu podporu a tiež mestu za priateľské prijatie od prvého dňa. Odchádzam s neuveriteľnými spomienkami,“ citovala agentúra AP vyjadrenie Martineza.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

