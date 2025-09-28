Malženice využili dlhú presilovku proti béčku Slovana. Liptáci padli s mladíkmi Žiliny

BRATISLAVA. Futbalisti FC Petržalka prehrali v 10. kole MONACObet ligy s tímom Slávia TU Košice 2:3.
Víťazstvo si pripísali Malženice, ktoré zdolali Slovan Bratislava B 3:0.
V zápase videl červenú kartu brankár Matúš Macík už v 44. minúte. Náhradný gólman Dávid Balog prišiel do hry ako náhradník stredopoliara Sebastiána Fronka a inkasoval dva góly.
Cenný triumf dosiahli hráči MŠK Žilina B, ktorí uspeli proti Liptovskému Mikulášu 1:0.
10. kolo MONACObet ligy - nedeľa, 28. september:
Malženice - Slovan Bratislava B 3:0 (1:0)
Góly: 20. Breznik, 54. Ushchenko, 72. Druga
Rozhodcovia: Gnip – Gregorec, Adamčo, ŽK: Kompan Breznik, Polťák, Kurej - Medveděv, Jelínek, Traore. ČK: 44. Macík (Slovan)
Petržalka - Slávia TU Košice 2:3 (1:1)
Góly: 20. Sliacky, 61. Bordáč – 15. Michlík, 51. Hiba, 89. Hiba
Rozhodcovia: Fúsek – Šága, Bereš, ŽK: Michlík (Košice)
Diváci: 702
Žilina B - Liptovský Mikuláš 1:0 (1:0)
Gól: 14. Beňadik
Rozhodcovia: Bláha – Uram, Šandrik, ŽK: Stručka, Dovičák, Svoboda - Bartoš, Okonji, Gerát, Majerčík, Slančík, Kucharík
Diváci: 108
