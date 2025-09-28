Malženice využili dlhú presilovku proti béčku Slovana. Liptáci padli s mladíkmi Žiliny

Futbalisti OFK Dynamo Malženice oslavujú gól.
Futbalisti OFK Dynamo Malženice oslavujú gól. (Autor: Facebook OFK Dynamo Malženice)
Sportnet, TASR|28. sep 2025 o 12:36
Z pôdy Petržalky si odnáša víťazstvo Slávia TU Košice.

BRATISLAVA. Futbalisti FC Petržalka prehrali v 10. kole MONACObet ligy s tímom Slávia TU Košice 2:3.

Víťazstvo si pripísali Malženice, ktoré zdolali Slovan Bratislava B 3:0.

V zápase videl červenú kartu brankár Matúš Macík už v 44. minúte. Náhradný gólman Dávid Balog prišiel do hry ako náhradník stredopoliara Sebastiána Fronka a inkasoval dva góly.

Cenný triumf dosiahli hráči MŠK Žilina B, ktorí uspeli proti Liptovskému Mikulášu 1:0.

10. kolo MONACObet ligy - nedeľa, 28. september:

Malženice - Slovan Bratislava B 3:0 (1:0)

Góly: 20. Breznik, 54. Ushchenko, 72. Druga

Rozhodcovia: Gnip – Gregorec, Adamčo, ŽK: Kompan Breznik, Polťák, Kurej - Medveděv, Jelínek, Traore. ČK: 44. Macík (Slovan)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Petržalka - Slávia TU Košice 2:3 (1:1)

Góly: 20. Sliacky, 61. Bordáč – 15. Michlík, 51. Hiba, 89. Hiba

Rozhodcovia: Fúsek – Šága, Bereš, ŽK: Michlík (Košice)

Diváci: 702

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Žilina B - Liptovský Mikuláš 1:0 (1:0)

Gól: 14. Beňadik

Rozhodcovia: Bláha – Uram, Šandrik, ŽK: Stručka, Dovičák, Svoboda - Bartoš, Okonji, Gerát, Majerčík, Slančík, Kucharík

Diváci: 108

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
8
2
0
23:7
26
V
V
V
R
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
5
4
1
25:16
19
R
V
V
V
P
3
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
10
5
3
2
17:10
18
P
V
V
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
10
5
2
3
19:15
17
P
P
V
V
R
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
10
4
4
2
16:12
16
P
V
P
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
4
2
4
18:14
14
V
P
P
P
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
2
4
12:11
14
P
V
P
V
R
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
10
4
1
5
17:17
13
V
P
V
P
P
9
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
4
1
5
15:21
13
V
P
P
P
V
10
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
10
3
3
4
10:13
12
P
P
R
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
3
3
4
16:18
12
R
P
V
P
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
3
4
9:13
9
P
R
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
9
2
3
4
14:19
9
V
R
V
P
P
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
2
2
4
8:14
8
V
P
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
V
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
2
1
7
13:23
7
P
V
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

