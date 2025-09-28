ONLINE: FC Petržalka - Slávia TU Košice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 10. kolo)

PETRŽALKA. Futbalisti FC Petržalka a Slávia TU Košice dnes hrajú zápas 10. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: FC Petržalka - Slávia TU Košice (II. liga, MONACObet liga, 10. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
28.09.2025 o 10:30
10. kolo
Petržalka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
TU Košice
Prehľad
Rozhodca: Fúsek – Šága, Bereš.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 10. kola MONACObet ligy medzi FC Petržalka a Slávia TU Košice.
Petržalka je po deviatich kolách na výbornom 3. mieste so ziskom 18 bodov. Na konte má 5 výhier, 3 remízy a 1 prehru. Spolu s prvou Banskou Bystricou sa môže pýšiť najlepšou obranou v lige keď Petržalka zatiaľ inkasovala len 7 gólov. Naposledy vyhrala 4:0 nad posledným Púchovom a momentálne v lige ťahá sériu 3 výhier v rade keď predtým zdolala aj Pohronie a Starú Ľubovňu.
Slávia TU Košice je po deviatich kolách na prvej zostupovej priečke a teda na 14. mieste. Na konte má len 6 bodov, ale ešte bude dohrávať jeden zápas a to konkrétne už 8.10 doma s Považskou Bystricou. Košičania majú po 8 odohraných zápasoch na konte 1 výhru, 3 remízy a 4 prehry. Naposledy uhrali domácu remízu so Slovanom B 2:2. Skvelú formu má, ale útočník Košíc Hiba, ktorý má na konte 6 gólov čo ho radí na delené druhé miesto so Slebodníkom a Špyrkom, na prvého Sylvestra však všetci traja strácajú 5 presných zásahov.
Zaujímavosťou je, že pre tieto tímy pôjde o úplne prvý vzájomný zápas.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
8
2
0
23:7
26
V
V
V
R
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
5
4
1
25:16
19
R
V
V
V
P
3
FC PetržalkaFC Petržalka
9
5
3
1
15:7
18
V
V
V
R
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
5
2
2
19:14
17
P
V
V
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
10
4
4
2
16:12
16
P
V
P
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
4
2
4
18:14
14
V
P
P
P
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
2
4
12:11
14
P
V
P
V
R
8
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
10
3
3
4
10:13
12
P
P
R
P
V
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
3
3
4
16:18
12
R
P
V
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
14:17
10
P
V
P
P
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
3
1
5
14:21
10
P
P
P
V
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
3
3
9:10
9
R
P
V
P
P
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
2
2
4
8:14
8
V
P
R
P
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
V
P
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
2
1
7
13:23
7
P
V
R
V
P
16
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
8
1
3
4
11:17
6
R
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body