Séria prehier je na konci. Petržalka si poradila s ašpirantom na postup

BRATISLAVA. Futbalisti FC Petržalka ukončili v MONACObet lige sériu štyroch prehier, keď v nedeľnom stretnutí 14. kola zvíťazili doma nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:2.
Ich súper zostáva naďalej na 2. priečke v tabuľke, no líder súťaže Dukla Banská Bystrica zvýšil po víkende náskok na čele už na 11 bodov.
Štvrtýkrát v sérii neuspelo „béčko“ Žiliny. Doma podľahlo Zvolenu 1:3 a je v zóne zostupu na predposlednom mieste.
MONACObet liga - 14. kolo
MŠK Žilina B - MFK Zvolen 1:3 (0:2)
Góly: 50. Staník - 11. Sylvestr, 23. Gono, 54. Petrák. Rozhodovali: Ruc - Kardelis, Hrenák, ŽK: Yendare, Petruška - Blihár, Gaško, Tót, Gono, ČK: 83. Yendare (Žilina B) po 2. ŽK, 143 divákov
FC Petržalka - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:2 (3:0)
Góly: 6. Sliacky, 10. Kapur, 21. Bačinský - 56. Bakuta, 69. Mrva. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Haring, ŽK: Hlavatý, Bajtoš - Macák, Mrva, Duga, Balaj, Baumgartner, 750 divákov
