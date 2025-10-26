Séria prehier je na konci. Petržalka si poradila s ašpirantom na postup

Radosť hráčov FC Petržalka po strelení gólu. (Autor: Facebook/FC Petržalka)
TASR|26. okt 2025 o 14:06
Z výhry sa tešia aj hráči Zvolena.

BRATISLAVA. Futbalisti FC Petržalka ukončili v MONACObet lige sériu štyroch prehier, keď v nedeľnom stretnutí 14. kola zvíťazili doma nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:2.

Ich súper zostáva naďalej na 2. priečke v tabuľke, no líder súťaže Dukla Banská Bystrica zvýšil po víkende náskok na čele už na 11 bodov.

Štvrtýkrát v sérii neuspelo „béčko“ Žiliny. Doma podľahlo Zvolenu 1:3 a je v zóne zostupu na predposlednom mieste.

MONACObet liga - 14. kolo

MŠK Žilina B - MFK Zvolen 1:3 (0:2)

Góly: 50. Staník - 11. Sylvestr, 23. Gono, 54. Petrák. Rozhodovali: Ruc - Kardelis, Hrenák, ŽK: Yendare, Petruška - Blihár, Gaško, Tót, Gono, ČK: 83. Yendare (Žilina B) po 2. ŽK, 143 divákov

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Petržalka - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:2 (3:0)

Góly: 6. Sliacky, 10. Kapur, 21. Bačinský - 56. Bakuta, 69. Mrva. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Haring, ŽK: Hlavatý, Bajtoš - Macák, Mrva, Duga, Balaj, Baumgartner, 750 divákov

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
11
3
0
31:10
36
V
V
V
R
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
14
7
4
3
33:25
25
P
V
P
V
R
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
14
6
4
4
22:17
22
V
P
V
P
P
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
6
4
4
25:23
22
R
P
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
14
6
4
4
18:14
22
V
R
V
R
P
7
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
14
6
3
5
20:15
21
V
P
P
P
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
5
3
6
22:23
18
V
V
P
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
5
2
7
22:24
17
P
V
P
R
V
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
14
4
4
6
20:19
16
V
P
R
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
3
7
15:28
15
P
P
P
V
V
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
14
4
2
8
20:28
14
P
R
V
V
P
14
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
4
2
8
18:28
14
P
P
P
R
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
14
3
5
6
20:28
14
P
V
P
R
R
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
14
2
4
8
17:30
10
R
P
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

