ONLINE: FC Petržalka - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 14. kolo)

PETRŽALKA. Futbalisti FC Petržalka a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 14. kola MONACObet ligy (II. liga).
Kde sledovať zápasy MONACObet ligy v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Petržalka - FC ViOn Zlaté Moravce (II. liga, MONACObet liga, 14. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
26.10.2025 o 11:00
14. kolo
Petržalka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zlaté Moravce
Prenos
V 14. kole MONACObet ligy hostí Petržalka Vion Zlaté Moravce. Stretnutie sa začína o 11:00.
Petržalka sa nachádza na 8. mieste, na konte má 18 bodov. Prehrala štyri zápasy v rade, naposledy na pôde Banskej Bystrice 0:1.
Z. Moravce figurujú na 2. priečke s 25 bodmi, na vedúcu B. Bystricu strácajú 11 bodov, no odohrali o duel menej. Z. Moravce vyhrali tri z posledných piatich zápasov, v minulom kole zdolali Púchov 2:1.
Petržalka sa nachádza na 8. mieste, na konte má 18 bodov. Prehrala štyri zápasy v rade, naposledy na pôde Banskej Bystrice 0:1.
Z. Moravce figurujú na 2. priečke s 25 bodmi, na vedúcu B. Bystricu strácajú 11 bodov, no odohrali o duel menej. Z. Moravce vyhrali tri z posledných piatich zápasov, v minulom kole zdolali Púchov 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
11
3
0
31:10
36
V
V
V
R
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
7
4
2
31:22
25
V
P
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
6
4
4
25:23
22
R
P
R
V
P
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
14
6
4
4
18:14
22
V
R
V
R
P
6
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
7
MFK ZvolenMFK Zvolen
13
5
4
4
19:16
19
P
V
P
P
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
13
5
3
5
17:13
18
P
P
P
P
V
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
5
3
6
22:23
18
V
V
P
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
5
2
7
22:24
17
P
V
P
R
V
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
14
4
4
6
20:19
16
V
P
R
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
3
7
15:28
15
P
P
P
V
V
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
14
4
2
8
20:28
14
P
R
V
V
P
14
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
4
2
7
17:25
14
P
P
R
V
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
14
3
5
6
20:28
14
P
V
P
R
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
14
2
4
8
17:30
10
R
P
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body