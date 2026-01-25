Trenčín proti Levski Sofia neuspel, Michalovce jeden zápas vyhrali a druhý prehrali

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce počas prípravy.
Futbalisti MFK Zemplín Michalovce počas prípravy. (Autor: Facebook MFK Zemplín Michalovce)
TASR|25. jan 2026 o 18:20
ShareTweet0

Slovenské kluby z Niké ligy pokračovali v príprave priateľskými zápasmi.

Futbalisti Michaloviec odohrali v nedeľu na sústredení v tureckom Beleku dva prípravné zápasy.

V tom prvom proti kirgizskému tímu FC Özgön vyhrali 2:1, následne podľahli Željezničaru Sarajevo z Bosny a Hercegoviny 0:3.

Trenčín ukončil sústredenie prehrou 1:2 s bulharským Levski Sofia.

Prípravné zápasy - výsledky:

Michalovce - FC Özgön 2:1 (1:0)

Góly: 76. Kušakov - 15. S. Danko, 69. Petrík

Michalovce - FK Željezničar Sarajevo 0:3 (0:2)

Góly: 7. Cvetanoski, 37. Peixoto, 93. Krpič

Levski Sofia - AS Trenčín 2:1 (2:1)

Góly: 23. Oko-Flex, 45. Ball - 6. Kam

Slovensko

    Futbalisti MFK Zemplín Michalovce počas prípravy.
    Futbalisti MFK Zemplín Michalovce počas prípravy.
    Trenčín proti Levski Sofia neuspel, Michalovce jeden zápas vyhrali a druhý prehrali
    dnes 18:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Trenčín proti Levski Sofia neuspel, Michalovce jeden zápas vyhrali a druhý prehrali