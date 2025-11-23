Ani fantastický úvod nestačil. Plzeň zakopla na trávniku doterajšieho prekvapenia ligy

TASR|23. nov 2025 o 17:39
Plzeň viedla v desiatej minúte už 2:0.

Futbalisti Karvinej si vybojovali ôsme víťazstvo v prebiehajúcom ročníku najvyššej českej súťaže.

V nedeľnej prestrelke 16. kola doma zdolali hráčov Hradca Králové 4:3. V drese domácich sa hetrikom blysol Nigérijčan Emmanuel Ayaosi, za hostí strelil dva góly Vladimír Darida.

Zaujímavý priebeh ponúkol aj duel Jablonca s Plzňou. „Viktorka“ vyhrávala už po desiatich minútach 2:0, ale domáci stihli do polčasu vyrovnať.

Po zmene strán pre zmenu viedli zásluhou už dvojgólového Antonína Růska, ale remízu 3:3 vzápätí zariadil Cheick Souare.

V nadstavenom čase odpískal hlavný rozhodca pokutový kop pre Plzeň, ale po prezretí situácie systémom VAR svoje rozhodnutie odvolal.

Česká liga - 16. kolo:

MFK Karviná - FC Hradec Králové 4:3 (2:1)

Góly: 41., 60. a 87. Ayaosi, 45.+2 Šigut - 54. a 89. Darida, 8. van Buren

/D. Krčík odohral celý zápas - S. Dancák odohral celý zápas, A. Griger nastúpil v 74. min., J. Uhrinčať sedel na lavičke náhradníkov/

FK Jablonec - FC Viktoria Plzeň 3:3 (2:2)

Góly: 20. a 60. Růsek, 23. Alegue - 6. Doski, 10. Valenta, 62. Souare

/S. Lavrinčík sedel na lavičke náhradníkov - M. Tvrdoň sedel na lavičke náhradníkov/

