Fantastický Greif zachránil svoj tím. Chytil prudkú penaltu hneď v úvode zápasu

Dominik Greif.
Dominik Greif. (Autor: X/Ligue 1)
TASR|23. nov 2025 o 17:00
ShareTweet0

Slovenský brankár si pripísal aj päť zákrokov.

Futbalisti AJ Auxerre remizovali v nedeľnom zápase 13. kola Ligue 1 s Olympique Lyon 0:0

Na zisku jedného bodu pre hostí mal výrazný podiel slovenský brankár Dominik Greif, ktorý chytil penaltu a celkovo vykryl päť striel.

V 25. minúte vystihol smer pokutového kopu v podaní Lassineho Sinayoka a v druhom polčase zneškodnil prudký pokus toho istého útočníka k bližšej žrdi zvnútra pokutového územia.

Auxerre zostalo na poslednom 18. mieste, Lyon je v neúplnej tabuľke šiesty.

Domáci ukončili šnúru štyroch ligových prehier a získali prvý bod od 19. októbra. V tabuľke sa nachádzajú dva body pod pásmom zostupu a s Lyonom zaznamenali prvú bezgólovú remízu od októbra 2008.

Hráči Auxerre si dokázali pripravovať príležitosti, boli však nevýrazní v koncovke a potvrdili svoje problémy v ofenzíve - na konte majú najmenej gólov spomedzi všetkých tímov (7) a neskórovali od 19. októbra.

Na predĺžení tejto nepriaznivej šnúry mal veľký podiel Greif, ktorého vyhlásili za hráča zápasu.

Blysol sa aj jeho náprotivok Donovan Leon, keďže vykryl sedem striel a Lyon tak čaká na výhru už päť zápasov - naposledy bodoval naplno 26. októbra proti Štrasburgu.

Ligue 1 - 13. kolo:

AJ Auxerre - Olympique Lyon 0:0

/D. Greif (Lyon) odohral celý zápas/

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Dominik Greif.
    Dominik Greif.
    Fantastický Greif zachránil svoj tím. Chytil prudkú penaltu hneď v úvode zápasu
    dnes 17:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Fantastický Greif zachránil svoj tím. Chytil prudkú penaltu hneď v úvode zápasu