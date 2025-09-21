Slavia zakopla na trávniku Liberca. Nevyužila možnosť ísť do čela

Tomáš Chorý a Ondrej Lingr.
Tomáš Chorý a Ondrej Lingr. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. sep 2025 o 17:47
Dukla Praha podľahla Bohemiansu 0:2 a nezvíťazila už vo štvrtom zápase za sebou.

PRAHA. Futbalisti Slavie Praha nevyužili príležitosť predbehnúť svojho mestského rivala Spartu na čele tabuľky českej ligy.

Obhajcovia titulu remizovali v nedeľnom dueli 9. kola na pôde Liberca 1:1. Od 14. minúty prehrávali po góle Petra Hodouša, bod pre „zošívaných“ zariadil Vasil Kušej v závere stretnutia.

Dukla Praha podľahla Bohemiansu 0:2 a nezvíťazila už vo štvrtom zápase za sebou. V závere navyše prišla o vylúčeného Mariosa Pourzitidisa.

Česká liga - 9. kolo

FK Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:1)

Góly: 26. Čermák, 68. Zeman, ČK: 83. Pourzitidis (Dukla)

/J. Kadák hral do 79. min. - T. Frühwald sedel na lavičke náhradníkov/

FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha 1:1 (1:0)

Góly: 14. Hodouš - 87. Kušej

/L. Letenay a I. Krajčírik sedeli na lavičke náhradníkov - I. Schranz nastúpil v 60. min., E. Prekop nastúpil v 75. min./

Tabuľka Chance ligy

Česko

