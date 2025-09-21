VIDEO: Šláger Premier League víťaza nenašiel. Arsenal zachránil striedajúci hráč

LONDÝN. Futbalisti Aston Villy nebodovali naplno ani v 5. kole Premier League.
V nedeľnom stretnutí na pôde Sunderlandu remizovali 1:1, domáci pritom hrali od 33. minúty bez obrancu Reinilda Mandavu, ktorý videl červenú kartu po faule na Casha.
Reprezentant Poľska zároveň strelil v 67. minúte vôbec prvý gól hostí v novej sezóne PL.
To však nestačilo na premiérový plný bodový zisk, ôsmy bod pre nováčika zariadil Wilson Isidor.
V ďalšom zápase sa medzi Bournemouthom a Newcastlom zrodila bezgólová remíza.
VIDEO: Erling Haaland a jeho gól
Futbalisti Arsenalu remizovali v šlágri 5. kola anglickej Premier League s Manchestrom City 1:1.
Zverenci Pepa Guardiolu lepšie zachytili začiatok stretnutia a v 9. minúte sa šiestykrát v ligovom ročníku presadil Erling Haaland.
Na 1:1 vyrovnal v tretej nadstavenej minúte striedajúci Gabriel Martinelli. „Kanonieri“ sú s 10 bodmi v tabuľke na 2. mieste za Liverpoolom, City sa posunulo na 9. priečku.
City nastúpilo tretíkrát za sebou v identickej zostave, zatiaľ čo Mikel Arteta nechal na lavičke Eberechiho Ezeho. Prednosť dostal Belgičan Leandro Trossard a do základnej zostavy sa prvýkrát od 3. kola vrátil obranca William Saliba.
Začiatok zápasu zachytili lepšie zverenci Guardiolu a zásluhou Haalanda išli v 9. minúte do vedenia.
Nórsky útočník najprv chrbtom k bráne zvládol súboj s Gabrielom a následne využil vysoké postavenie obrany Arsenalu, pokračoval v nábehu do voľného priestoru a lopta sa k nemu opäť dostala až v pokutovom území.
Tam sa už nemýlil a prekonal brankára Davida Rayu. Domáci síce držali v prvom polčase loptu na svojich kopačkách, no až na aktivitu Noniho Maduekeho si nevytvorili vážnejšiu príležitosť.
Tréner Mikel Arteta reagoval dvoma zmenami a do druhého polčasu poslal na ihrisko Ezeho a aj Bukaya Saku, ktorý sa vrátil po zranení.
Domáci aj ich zásluhou k držaniu lopty pridali zakončenia na bránu. Gianluigi Donnarumma bol však proti a jeho spoluhráči mohli na druhej strane navýšiť vedenie City.
„Kanonieri“ si tentokrát poradili s unikajúcim Haalandom a udržali sa v zápase. Po úvodnom tlaku sa druhý polčas už podobal viac na ten prvý a Arsenal sa nedokázal presadiť v pokutovom území.
Vyrovnať musel až striedajúci Martinelli, ktorý po prihrávke Ezeho v závere poslal loptu ponad Donnarummu. City tak nezvíťazilo proti Arsenalu už v piatich dueloch za sebou.
Premier League - 5. kolo
AFC Bournemouth - Newcastle United 0:0
AFC Sunderland - Aston Villa 1:1 (0:0)
Góly: 76. Isidor - 67. Cash
ČK: 33. Mandava (Sunderland)
FC Arsenal - Manchester City 1:1 (0:1)
Góly: 90.+3. Martinelli - 9. Haaland