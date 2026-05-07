Mladý Nemec si podmaňuje Anglicko. Klub ho odmenil za výkony Brightonu novou zmluvou

Nemecký futbalový tréner Fabian Hürzeler sa dohodol s vedením klubu Brighton & Hove Albion na novom trojročnom kontrakte.
Na lavičke aktuálne ôsmeho tímu anglickej Premier League tak zostane minimálne do júna 2029.
Tridsaťtriročný kormidelník, ktorý prišiel do Brightonu pred začiatkom minulého ročníka, má s mužstvom na dosah účasť v pohárovej Európe. Tri kolá pred koncom sezóny stráca na siedmy Brentford iba bod.
„Absolútne milujem pracovať pre tento klub a žiť v meste a som nadšený, že sme sa dohodli na novej zmluve. Je pre mňa cťou, že si ma klub dlhodobo zaviazal, čo iba zvýrazňuje moju túžbu uspieť pri našej spoločnej dlhodobej vízii.
Od začiatku sme sa vždy zameriavali na budovanie identity, rozvoj tímu a každodenné posúvanie našich štandardov. Som hrdý na to, čo sme doteraz dosiahli, a ešte viac sa teším na to, čo nás ešte len čaká,“ citovala Hürzelera agentúra DPA.
Hürzeler sa stal najmladším plnohodnotným trénerom v histórii Premier League, keď v júni 2024 vo veku 31 rokov nahradil na poste Roberta De Zerbiho.
„Od svojho vymenovania Fabian pokračuje vďaka konzistentným výkonom na ihrisku v progrese, ktorý klub dosiahol v uplynulých sezónach, pričom dokázal vybudovať zreteľnú hernú identitu.
V tomto ročníku nadviazal na základy položené počas svojej prvej sezóny, v ktorej nás doviedol na pôsobivé ôsme miesto.
Počas jeho pôsobenia na poste hlavného trénera tím preukázal odolnosť, intenzitu a kontrolu. Tri zápasy pred koncom sezóny sa usilujeme o silný finiš,“ uviedol na adresu nemeckého trénera prezident „Seagulls“ Tony Bloom.