Leverkusen prišiel o výhru v úplnom závere. Prestrelka vo Frankfurte nepriala domácim

BERLÍN. Futbalisti Unionu Berlín zvíťazili v nedeľnom zápase 4. kola Bundesligy na pôde Eintrachtu Frankfurt 4:3.
Hetrikom sa na tom podieľal škótsky útočník Oliver Burke, asistencie pri všetkých štyroch zásahoch hostí si pripísal Srb Andrej Ilič.
Frankfurt ešte v 79. minúte prehrával o tri góly, v závere duel zdramatizovali Can Uzun a Jonathan Burkardt z pokutového kopu.
Druhú remízu si pripísali hráči Bayeru Leverkusen, ktorí hrali s Borussiou Mönchengladbach nerozhodne 1:1.
Od 70. minúty viedli zásluhou Malika Tillmana, no bod pre hostí zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu Haris Tabakovič.
Bundesliga - 4. kolo
Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlín 3:4 (1:2)
Góly: 45.+4 Brown, 80. Uzun, 87. Burkardt (z 11 m) - 32., 53. a 56. Burke, 9. Ansah
Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:0)
Góly: 70. Tillman - 90.+2 Tabakovič