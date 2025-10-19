Sparta zaváhala na pôde predposledného Slovácka. Remizovala druhýkrát v rade

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. okt 2025 o 17:42
ShareTweet0

Sparte chýbal pre zranenie Lukáš Haraslín.

PRAHA.  Futbalisti pražskej Sparty remizovali 0:0 na pôde predposledného Slovácka v nedeľňajšom stretnutí 12. kola českej ligy. Po druhej remíze v sérii majú na čele tabuľky náskok jediného bodu na pred druhou Slaviou.

Za domácich odohral celý duel Slovák Martin Šviderský, Martin Koscelník hral do 78. minúty a Patrik Blahút pre zranenie dohral v 83. minúte. Sparte chýbal pre zranenie Lukáš Haraslín.

Baníka Ostrava podľahol 0:1 Hradcu Králové. Na góle Slončíka sa v 61. minúte podieľal asistenciou Slovák Adam Griger.

Za domácich chytal brankár Viktor Budinský a Jakuba Piru vystriedal v 62. minúte na hrote útoku Ladislav Almási. Za Hradec Králové odohral celý duel Samuel Dancák, Griger hral do 71. minúty a Jakub Uhrinčať nastúpil z lavičky v 90. minúte.

Česká liga - 12. kolo:

1. FC Slovácko - Sparta Praha 0:0

/M. Šviderský odohral celý zápas, M. Koscelník do 78. min., P. Blahút sa zranil a hral do 83. min. - J. Surovčík na lavičke/

Baník Ostrava - FC Hradec Králové 0:1 (0:0)

Gól: 61. Slončík

/V. Budinský odchytal celý zápas, J. Pira hral do 62. min, L. Almási od 62. min, D. Holec na lavičke - A. Griger do 61. min a prihral na gól, S. Dancák celý zápas, J. Uhrinčať od 90. min/

Tabuľka Chance ligy

Česko

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Sparta zaváhala na pôde predposledného Slovácka. Remizovala druhýkrát v rade
    dnes 17:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Sparta zaváhala na pôde predposledného Slovácka. Remizovala druhýkrát v rade