Líder z Bystrice nečakane padol v Bratislave, Košice deklasovali Liptovský Mikuláš

Futbalisti B-tímu Slovana Bratislava zaznamenali prvé víťazstvo v MONACObet lige od 10. októbra.
V nedeľnom stretnutí 20. kola zdolali lídra súťaže Banskú Bystricu 2:0 vďaka gólom Eduarda Kozyka a Alexeja Maroša.
V tabuľke sa posunuli z pásma zostupu na 13. pozíciu, Banská Bystrica zostala na čele s pohodlným 13-bodovým náskokom pred Zlatými Moravcami.
Hráči Liptovského Mikuláša nevyužili príležitosť dostať sa na druhé miesto tabuľky, keď prehrali na trávniku Slávia TU Košice jasne 0:4.
Žilinské „béčko“ remizovalo s Petržalkou 1:1 a Malženice zvíťazili nad bratislavským Interom 1:0.
MONACObet liga - 20. kolo (nedeľa):
ŠK Slovan Bratislava B - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0)
Góly: 4. Kozyk, 78. Maroš. Rozhodovali: Valent - Poruban, Ukropová, ŽK: Murko - Alves, 123 divákov.
MŠK Žilina B - FC Petržalka 1:1 (1:1)
Góly: 17. Homet - 6. Šefčík. Rozhodovali: Vrábeľ - Cisko, Poracký, ŽK: Mendoza - Bajtoš, ČK: 45.+1 Boah (Petržalka) po 2. ŽK.
OFK Dynamo Malženice - FK Inter Bratislava 1:0 (0:0)
Gól: 57. Fábry. Rozhodovali: Varga - Hrobárik, Tokoš, ŽK: Gorosito, Mikoláš - Diop, Dumbuya, Djiby Ba, 712 divákov.
Slávia TU Košice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:0 (2:0)
Góly: 26. Zaviskyj, 31. Jonec (z 11 m), 68. Akpooghene, 90. Trebuňák. Rozhodovali: Kolofík - Tůma, Dobrík, ŽK: Zolotovetskyj, Vancák - Gerát, Slaninka, 237 divákov.
