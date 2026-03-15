Líder z Bystrice nečakane padol v Bratislave, Košice deklasovali Liptovský Mikuláš

Momentka zo zápasu Slovan B - MFK Dukla Banská Bystrica (Autor: Facebook/MFK Dukla Banská Bystrica)
TASR|15. mar 2026 o 13:14
Rezerva Slovana sa dočkala výhry po piatich mesiacoch.

Futbalisti B-tímu Slovana Bratislava zaznamenali prvé víťazstvo v MONACObet lige od 10. októbra.

V nedeľnom stretnutí 20. kola zdolali lídra súťaže Banskú Bystricu 2:0 vďaka gólom Eduarda Kozyka a Alexeja Maroša.

V tabuľke sa posunuli z pásma zostupu na 13. pozíciu, Banská Bystrica zostala na čele s pohodlným 13-bodovým náskokom pred Zlatými Moravcami.

Hráči Liptovského Mikuláša nevyužili príležitosť dostať sa na druhé miesto tabuľky, keď prehrali na trávniku Slávia TU Košice jasne 0:4.

Žilinské „béčko“ remizovalo s Petržalkou 1:1 a Malženice zvíťazili nad bratislavským Interom 1:0.

MONACObet liga - 20. kolo (nedeľa):

ŠK Slovan Bratislava B - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0)

Góly: 4. Kozyk, 78. Maroš. Rozhodovali: Valent - Poruban, Ukropová, ŽK: Murko - Alves, 123 divákov.

MŠK Žilina B - FC Petržalka 1:1 (1:1)

Góly: 17. Homet - 6. Šefčík. Rozhodovali: Vrábeľ - Cisko, Poracký, ŽK: Mendoza - Bajtoš, ČK: 45.+1 Boah (Petržalka) po 2. ŽK.

OFK Dynamo Malženice - FK Inter Bratislava 1:0 (0:0)

Gól: 57. Fábry. Rozhodovali: Varga - Hrobárik, Tokoš, ŽK: Gorosito, Mikoláš - Diop, Dumbuya, Djiby Ba, 712 divákov.

Slávia TU Košice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:0 (2:0)

Góly: 26. Zaviskyj, 31. Jonec (z 11 m), 68. Akpooghene, 90. Trebuňák. Rozhodovali: Kolofík - Tůma, Dobrík, ŽK: Zolotovetskyj, Vancák - Gerát, Slaninka, 237 divákov.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská Bystrica
20
15
3
2
43:17
48
P
V
P
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
20
10
5
5
44:34
35
V
P
V
P
V
3
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
20
9
6
5
38:35
33
P
V
V
R
R
4
MFK Zvolen
20
8
7
5
31:26
31
V
R
R
R
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
20
8
7
5
35:22
31
R
V
P
R
R
6
FK Inter Bratislava
20
8
5
7
24:23
29
P
V
V
R
P
7
OFK Dynamo Malženice
20
8
4
8
29:29
28
V
V
R
P
R
8
MŠK Žilina
20
8
4
8
29:34
28
R
R
V
V
V
9
FC Petržalka
20
7
6
7
26:23
27
R
R
R
V
P
10
FC ŠTK 1914 Šamorín
20
6
5
9
31:33
23
R
P
R
P
P
11
Slávia TU Košice
20
6
5
9
31:36
23
V
V
P
V
P
12
MŠK Považská Bystrica
20
6
4
10
23:33
22
P
P
P
P
V
13
ŠK Slovan Bratislava futbal
20
5
6
9
21:35
21
V
P
R
P
R
14
MŠK Púchov
20
4
8
8
25:35
20
R
R
R
V
R
15
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
20
5
5
10
26:36
20
P
P
R
V
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football Club
20
4
6
10
24:29
18
R
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

