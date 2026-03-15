ONLINE: MŠK Žilina B - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 20. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina B a FC Petržalka dnes hrajú zápas 20. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
15.03.2026 o 10:30
20. kolo
Žilina B
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Petržalka
Rozhodca: Vrábeľ – Cisko, Poracký.
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 20. kola futbalovej MONACObet ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina B privítajú na domácom trávniku hráčov FC Petržalka. Zápas sa v žilinskej mestskej časti Strážov začína o 10:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline B patrí v aktuálnej tabuľke našej druhej najvyššej súťaže priebežné siedme miesto so ziskom 27 bodov. V týždni došlo ku zmene hlavného trénera, doterajší kouč Vladimír Veselý sa presunul na post asistenta Pavla Staňa v A-tíme Žiliny. Novým hlavným trénerom Béčka je bývalý žilinský futbalista Benjamín Vomáčka. V poslednom doterajšom zápase Žilinčania remizovali v Púchove s MŠK 0:0. Najlepším strelcom tímu je Patrik Baleja, ktorý má na svojom konte 5 gólov.
Petržalke patrí v tabuľke MONACObet ligy priebežné ôsme miesto so ziskom 26 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Rastislava Urgelu remizovali na domácom trávniku so Zvolenom 1:1 (gól Petržalky Kapur). Najlepším strelcom Petržalky je Miloš Kapur, ktorý má na svojom konte 5 presných zásahov.
Zápas sa v Strážove začína v tradičnom čase o 10:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
19
15
3
1
43:15
48
V
P
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
20
10
5
5
44:34
35
V
P
V
P
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
19
9
6
4
38:31
33
V
V
R
R
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
20
8
7
5
31:26
31
V
R
R
R
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
20
8
7
5
35:22
31
R
V
P
R
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
19
8
5
6
24:22
29
V
V
R
P
P
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
8
3
8
28:33
27
R
V
V
V
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
19
7
5
7
25:22
26
R
R
V
P
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
19
7
4
8
28:29
25
V
R
P
R
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
20
6
5
9
31:33
23
R
P
R
P
P
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
20
6
4
10
23:33
22
P
P
P
P
V
12
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
19
5
5
9
27:36
20
V
P
V
P
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
20
5
5
10
26:36
20
P
P
R
V
R
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
20
4
8
8
25:35
20
R
R
R
V
R
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
20
4
6
10
24:29
18
R
P
R
P
P
16
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
4
6
9
19:35
18
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body