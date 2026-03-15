ONLINE: Slávia TU Košice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 20. kolo)

Futbalisti Slávia TU Košice a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 20. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
15.03.2026 o 11:00
20. kolo
TU Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
V 20. kole sa v MONACObet lige proti sebe postavia tímy Slávia TU Košice a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Slávia TU Košice
Košický tím sa aktuálne nachádza na 12. mieste so ziskom 20 bodov. Do zápasu však vstupuje povzbudený posledným ligovým víťazstvom, keď doma zdolal FK Starú Ľubovňu 3:0. Predtým Slávia podľahla FC Zlatým Moravciam Vráble 1:3.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Na druhej strane stojí ambiciózny tím z Liptova. MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa nachádza na 3. priečke tabuľky so ziskom 33 bodov a patrí medzi tímy bojujúce o najvyššie pozície. V poslednom ligovom kole zvíťazil na pôde Zlatých Moraviec 2:1 a ešte predtým doma zdolal Banskú Bystricu 3:1. V strede týždňa však Liptáci vypadli zo Slovenského pohára po prehre na ihrisku Tatrana Prešov 1:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
19
15
3
1
43:15
48
V
P
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
20
10
5
5
44:34
35
V
P
V
P
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
19
9
6
4
38:31
33
V
V
R
R
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
20
8
7
5
31:26
31
V
R
R
R
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
20
8
7
5
35:22
31
R
V
P
R
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
19
8
5
6
24:22
29
V
V
R
P
P
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
8
3
8
28:33
27
R
V
V
V
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
19
7
5
7
25:22
26
R
R
V
P
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
19
7
4
8
28:29
25
V
R
P
R
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
20
6
5
9
31:33
23
R
P
R
P
P
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
20
6
4
10
23:33
22
P
P
P
P
V
12
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
19
5
5
9
27:36
20
V
P
V
P
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
20
5
5
10
26:36
20
P
P
R
V
R
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
20
4
8
8
25:35
20
R
R
R
V
R
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
20
4
6
10
24:29
18
R
P
R
P
P
16
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
4
6
9
19:35
18
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body