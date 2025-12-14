Olomouc utrpel v Zlíne zahanbujúci debakel. Hetrikom sa blysol dvadsaťročný stredopoliar

Futbalisti Karvinej vyhrali v dueli 19. kola českej ligy na pôde Bohemiansu Praha 3:0.
Hostia v zostave so slovenským obrancom Dávidom Krčíkom lepšie zvládli záverečnú 20-minútovku, v ktorej strelili všetky tri góly.
Viktoria Plzeň potvrdila vo svojom záverečnom zápase v kalendárnom roku rolu favorita a zdolala doma Duklu Praha 2:0.
Tri body zariadili pre „Viktoriánov“ Nigérijčan Rafiu Durosinmi a obranca Václav Jemelka.
Zlín zdolal Sigmu Olomouc vysoko 5:0. Hetrikom sa blysol 20-ročný stredopoliar Stanislav Petruta, pre ktorého to boli vôbec prvé zásahy v najvyššej súťaži.
V drese Sigmy odohral 85 minút slovenský obranca Tomáš Huk, ktorý v závere striedal pre zranenie. Zlín prezimuje na deviatej priečke so stratou jedného bodu práve na Olomouc.
Česká liga - 19. kolo:
FC Zlín - Sigma Olomouc 5:0 (2:0)
Góly: 55., 73. a 75. Petruta, 4. Kanu, 13. Cupák
/S. Belaník na lavičke - T. Huk do 85. min., M. Malý na lavičke/
Viktoria Plzeň - FK Dukla Praha 2:0 (1:0)
Góly: 41. Durosinmi, 65. Jemelka
/M. Tvrdoň (Plzeň) na lavičke/
Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 0:3 (0:0)
Góly: 70. Singhateh, 79. Ezeh (z 11 m), 87. Ayaosi
/T. Frühwald na lavičke - D. Krčík celý zápas/