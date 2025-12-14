Newcastle v prestížnom derby podľahol nováčikovi, Haaland zariadil víťazstvo City

Futbalisti Manchestru City zvíťazili v stretnutí 16. kola anglickej Premier League na pôde Crystal Palace 3:0.
O víťazstve zverencov Pepa Guardiolu rozhodli dvojgólový Nór Erling Haaland a presadil sa aj stredopoliar Phil Foden. City je v tabuľke na 2. mieste a na Arsenal stráca dva body.
Na piaty Crystal Palace sa po víkendových dueloch bodovo dotiahli Liverpool aj Sunderland.
Hráči Crystal Palace mali v prvom polčase viacero sľubných príležitostí na skórovanie.
Zo siedmich pokusov však smerovali na bránku len dva a ich nemohúcnosť v zakončení potrestal v 40. minúte hlavičkou Haaland.
VIDEO: Gól Haalanda
Víťazstvo poistili v druhom polčase Foden prízemnou strelou spoza šestnástky a z penalty aj ďalším gólom v zápase Haaland.
Najvyššia anglická súťaž zažila v nedeľu prvýkrát od marca 2016 súboj Sunderlandu proti Newcastlu.
V stretnutí medzi dvoma rivalmi sa z domáceho víťazstva 1:0 tešil nováčik zo Sunderlandu.
Nemecký útočník Nick Woltemade nasmeroval minútu po zmene strán center Nordiho Mukieleho hlavou do vlastnej bránky.
VIDEO: Vlastný gól Woltemadeho
„Čierne mačky“ neprehrali v derby už 10 ligových zápasov za sebou (7 výhier a 3 remízy). Newcastle sa tešil z víťazstva v „Tyne-Wear derby“ v PL naposledy ešte v roku 2011.
Tottenham nepotvrdil, že je tretím najlepším mužstvom na súperových ihriskách.
Proti Nottinghamu doplatil na individuálne chyby Archieho Graya a Guglielma Vicaria a prehral 0:3.
Dvakrát sa presadil krídelník Callum Hudson-Odoi. Nottingham sa vďaka trom bodom vzdialil zostupovej 18. priečke na rozdiel piatich bodov.
Na tej zostal londýnsky West Ham po prehre 2:3 s Aston Villou. Domáci pritom viedli 1:0 a aj 2:1, no dva góly Morgana Rogersa v druhom polčase rozhodli o víťazstve „The Villans“.
Klub z Birminghamu je na tretej priečke s päťbodovým náskokom na Chelsea.
Premier League - 16. kolo:
Crystal Palace FC – Manchester City 0:3 (0:1)
Góly: 41. a 88. Haaland (druhý z 11 m), 69. Foden
Nottingham Forest – Tottenham Hotspur 3:0 (1:0)
Góly: 28. a 50. Hudson-Odoi, 79. Sangare
Sunderland AFC – Newcastle United 1:0 (0:0)
Gól: 46. Woltemade (vlastný)
West Ham United – Aston Villa 2:3 (2:1)
Góly: 1. Fernandes, 24. Bowen - 50. a 79. Rogers, 9. Mavropanos (vlastný)