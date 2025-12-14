Nečakané zlyhanie Bayernu Mníchov. Proti najslabšiemu tímu súťaže uhral ledva remízu

Futbalisti Mainzu oslavujú gól proti Bayernu Mníchov.
Futbalisti Mainzu oslavujú gól proti Bayernu Mníchov. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|14. dec 2025 o 19:35
Borussia Dortmund nevyužila príležitosť dostať sa na druhé miesto tabuľky.

Futbalisti Bayernu Mníchov iba remizovali v nedeľnom súboji 14. kola doma s posledným tímom tabuľky Mainzom 2:2.

Aspoň bod pre favorita zariadil Harry Kane v 87. minúte z pokutového kopu.

Bayern má v lige bilanciu 12-2-0 a na čele deväťbodový náskok pred Lipskom a Dortmundom.

Borussia Dortmund nevyužila príležitosť dostať sa na druhé miesto tabuľky, keď remizovala na ihrisku Freiburgu 1:1.

Hostia po polhodine hry viedli vďaka gólu Ramyho Bensabainiho.

V 53. minúte však videl Jobe Bellingham priamu červenú kartu za faul na prenikajúceho protihráča a Lucas Höler sa štvrťhodinu pred koncom postaral o deľbu bodov.

Bundesliga - 14. kolo

SC Freiburg – Borussia Dortmund 1:1 (0:1)

Góly: 75. Höler – 31. Bensebajní, ČK: 53. Bellingham (Dortmund)

Bayern Mníchov – 1. FSV Mainz 2:2 (1:1)

Góly: 29. Karl, 87. Kane (z 11 m) – 45.+2 Potulski, 67. Lee Jae-Sung

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    dnes 19:35
