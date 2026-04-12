Stuttgart jednoznačne potvrdil tretie miesto. Kolín uspel v doležitom súboji o záchranu

Futbalisti 1. FC Kolín vyhrali v dueli 29. kola nemeckej Bundesligy nad Werderom Brémy 3:1. V dôležitom stretnutí v boji o záchranu pomohlo domácim vylúčenie Marca Friedla z 24. minúty.
Svoj jedenásty gól v sezóne dal stredopoliar Said El Mala a pridala sa k nemu aj dvojica Ragnar Ache a Isak Johannesson. Kolín preskočil svojho nedeľného súpera a je na 13. mieste, dva body pred Werderom a päť bodov nad barážovou priečkou.
Stuttgart zdolal na domácom ihrisku Hamburg jednoznačne 4:0. Pred prestávkou sa presadili Angelo Stiller a Chris Führich.
Po zmene strán skórovali domáci ešte dvakrát a udržali si tretie miesto o skóre pred Lipskom. Hamburgu patrí priebežná 12. priečka.
Bundesliga - 29. kolo:
VfB Stuttgart - Hamburger SV 4:0 (2:0)
Góly: 21. Stiller, 32. Führich, 56. Mittelstadt, 86. El Khannouss
1. FC Kolín - Werder Brémy 3:1 (1:0)
Góly: 7. El Mala (z 11 m), 65. Ache, 90+7. Johannesson - 75. Schmid (z 11 m), ČK: 24. Friedl (Brémy)